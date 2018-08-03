Koca Koca Yalanlar dizisinden ilk fragman yayınlandı! Koca Koca Yalanlar konusu nedir?

'Kocanız sizi bir gün aldatırsa ne olur?' sloganıyla duyurulan dizinin ilk fragmanı yayınlandı.

Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Ferdi Sancar, Müge Bayramoğlu, Tuğçe Karabacak, Rüzgar Aksoy, Pelin Öztekin ve Selen Uçer gibi isimler yer alıyor. Eğlenceli konusuyla dikkat çeken dizide Hakan Yılmaz, iki aşk arasında kalıyor!

Şener Şen’in ‘Aşık Oldum’ adlı filminden de izler taşıyan dizide çocukları Umut, Aliş ve Ilgaz’ı büyüten ev hanımı Müjgan ile onun 17 yıllık eşi muhasebeci Ahmet’in eğlenceli hikâyesi ekrana aktarılıyor. Evliliğinin mutlu mesut gittiğini sanan Müjgan, işlerin hiç de sandığı gibi olmadığını, eşinin muhasebesini tuttuğu bir mağaza çalışanına tutulduğunu anlıyor.





