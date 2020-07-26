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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 18:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını parka gönderen Sevda A. (31), kendisini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çok acı olay! Çocuklarını parka gönderdi ve...

Olay, öğle saatlerinde, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Sokak'ta meydana geldi. Çocuklarını parka oynamaya gönderen Sevda A., bir süre sonra eve gelen eşi tarafından doğalgaz borusuna iple asılı hareketsiz halde bulundu.

MORGA KALDIRILDI

Paniğe kapılan eşi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sevda A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Sevda A.'nın cesedi morga kaldırıldı.

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