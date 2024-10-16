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  4. 'Kocam da kocam' şarkısıyla ünlendiler! Daha günler önce boşandılar ama ayrılığa daha fazla dayanamadılar... Dora ile Ahmet Altınbaşak canlı yayında barıştı

'Kocam da kocam' şarkısıyla ünlendiler! Daha günler önce boşandılar ama ayrılığa daha fazla dayanamadılar... Dora ile Ahmet Altınbaşak canlı yayında barıştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.10.2024 15:07
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"Kocam da Kocam'' şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Boşanmaları ile gündeme gelen ünlü çift ayrılığa daha fazla dayanamadı ve canlı yayında barıştı.

'Kocam da kocam' şarkısıyla ünlendiler! Daha günler önce boşandılar ama ayrılığa daha fazla dayanamadılar... Dora ile Ahmet Altınbaşak canlı yayında barıştı

'Kocam da Kocam' şarkısıyla tanınan Dora ile Ahmet Altınbaşak çifti geçtiğimiz günlerde tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma haberleriyle uzun süre gündemde kalan çift ayrılığa daha fazla dayanamadı.

Boşanmanın ardından evden ayrılan ve bir balıkçı teknesinde yaşamaya başlayan Ahmet Altınbaşak, Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın programına yeniden çıktı.

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ESKİ EŞİNDEN AF DİLEDİ

Canlı yayında eski eşi Dora'dan özür dileyen Ahmet Altınbaşak ''Dora'yı çok sevdiğimi anladım'' diyerek eski eşinin onu affetmesini istedi.

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BU ANLAR GÜNDEM OLDU

Dora ise bu anlarda gözyaşlarını tutamadı ve eski eşi Ahmet'e sımsıkı sarıldı. Programdaki bu anlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Sosyal medyada; 'barışmaları çok iyi oldu', 'barışmalarına çok sevindim', 'hiç ayrılmayın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Songül Karlı Uğur Arslan boşanma
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