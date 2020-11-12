Kocan Kadar Konuş konusu nedir? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kimlerdir? Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filmi...

Romantik-komedi türünün sevilen yapımları arasında yer alan Kocan Kadar Konuş filminin yapımcılığını Necati Akpınar imzası taşıdı. Kocan Kadar Konuş filminin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturdu. Kocan Kadar Konuş filminin senaryosunu Şebnem Burcuoğlu yazdı, kurgusunu ise Çağrı Tükkan tamamladı. Baş rollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Kocan Kadar Konuş filminin oyuncu kadrosunda usta isimler rol aldı. Oyunculuk performansıyla alkış toplayan Kocan Kadar Konuş, izleyicisine eğlenceli anlar yaşatmayı başarıyor. İşte Kocan Kadar Konuş filminin detayları...

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

Kocan Kadar Konuş, kadınların hayatının tek amacının evlenmek olmadığına gönderme yapan bir filmdir. Kadınların daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren Kocan Kadar Konuş filmi Efsun’un aşk ve evlilik arasında kalışını anlatıyor. 30 yaşına gelen Efsun hayatının kalan kısmını birlikte geçirmek istediği gerçek aşk, sevgi ve dürüstlüğü bulur. Aşkı bildiği gibi yaşamak isteyen Efsun’un bocaladığı anlarda ise yardımına "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir.