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  4. Kocan Kadar Konuş konusu nedir? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kimlerdir? Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filmi...

Kocan Kadar Konuş konusu nedir? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kimlerdir? Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filmi...

Seray Üstün Seray Üstün
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Şebnem Burcuoğlu’nun kitabından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan Kocan Kadar Konuş filmi, evlilik sürecini eğlenceli ve iğneliyici bir dille anlatıyor. 20 Mart 2015 tarihinde vizyona giren Kocan Kadar Konuş filmi oyuncu kadrosu ve konusuyla merakları uyandırmaya devam ediyor. Aile samimiyetini izleyicisine yansıtarak kalplerini ısıtan Kocan Kadar Konuş filmine dair sorular çoğaltıldı. Peki Kocan Kadar Konuş konusu ne? Kocan Kadar Konuş filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

Kocan Kadar Konuş konusu nedir? Kocan Kadar Konuş filmi oyuncuları kimlerdir? Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filmi...

Romantik-komedi türünün sevilen yapımları arasında yer alan Kocan Kadar Konuş filminin yapımcılığını Necati Akpınar imzası taşıdı. Kocan Kadar Konuş filminin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü oturdu. Kocan Kadar Konuş filminin senaryosunu Şebnem Burcuoğlu yazdı, kurgusunu ise Çağrı Tükkan tamamladı. Baş rollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı Kocan Kadar Konuş filminin oyuncu kadrosunda usta isimler rol aldı. Oyunculuk performansıyla alkış toplayan Kocan Kadar Konuş, izleyicisine eğlenceli anlar yaşatmayı başarıyor. İşte Kocan Kadar Konuş filminin detayları...

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU

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Kocan Kadar Konuş, kadınların hayatının tek amacının evlenmek olmadığına gönderme yapan bir filmdir. Kadınların daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren Kocan Kadar Konuş filmi Efsun’un aşk ve evlilik arasında kalışını anlatıyor. 30 yaşına gelen Efsun hayatının kalan kısmını birlikte geçirmek istediği gerçek aşk, sevgi ve dürüstlüğü bulur. Aşkı bildiği gibi yaşamak isteyen Efsun’un bocaladığı anlarda ise yardımına "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir.

Yolunu ailesinin çizdiği taktiklerle ilerleyen Efsun, aşktan ümidini kesmişken karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Çevresindeki he kadının büyük bir süratla evlendiğini gören ve herkesin beyaz gelinlik giyme hayalleri kurduğunu fark eden Efsun, sonunda gerçek aşkı bulur! Efsun ailesinin evlilik baskısı üzerinde, gerçek aşkını dolu dizgin yaşamaya uğraşır.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI

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  • Ezgi Mola (Efsun)
  • Murat Yıldırım (Sinan)
  • Nevra Serezli (Peyker)
  • Gülenay Kalkan (Gönül)
  • Ebru Cündübeyoğlu (Nur)
  • Muhammet Uzuner (Yazar)
  • Begüm Öner (Merve)
  • Gül Arıcı (Tuğçe)
  • İsmail İncekara (Oktay)
  • Emine Gülsüm Göznümer (Uresin)

KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

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Kocan Kadar Konuş filminin büyük bir bölümü İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekildi. Bazı sahneler için ise Bolu’nun Göynük ilçesi seçildi.


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