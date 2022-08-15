Kocası aylardır kayıptı! Adım adım izini sürdü, havaalanında sevgilisiyle yakaladı

Malezya’da yaşayan bir kadın, kocasının 6 ay önce çocuğuyla birlikte yaşadıkları evden iş görüşmesi bahanesiyle ayrıldığını söyledi. Kocasına aylar boyunca hiçbir şekilde ulaşamadığını dile getiren kadın, eşinin akrabaları aracılığıyla onu takip etti. Edindiği bilgilerin sonrasında kocasının bir havaalanında olduğunu öğrenen kadın, Singapur'un Changi Havalimanı'na gitti. Ancak karşılaştığı manzara karşısında hayatının en büyük şokunu yaşadı.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Kocasını başka bir kişiyle elele gören kadın öfkeden deliye döndü. Çocuğuyla birlikte havaalanına giden kadın, eşi ve kadının yanına giderek onlara bağırmaya başladı. Kocasının sevgilisinin konuya dahil olması üzerine sesini yükselten kadının, “Özür dilerim; kocamla konuşuyorum Sen kimsin? Son altı aydır neredeydin? Unutma ki hâlâ yasal olarak evliyiz” dediği duyuldu.

BOŞANMAYA ÇALIŞIYOR

Sosyal medyadan kocasının sevgilisiyle kaçtığı anları paylaşan kadın, boşanmak için uğraştığını dile getirdi. Kadın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, adamın bir keman öğretmeni olduğu ve keman öğrettiği genç kızla ilişki yaşamaya başladığı ifade edildi.



