Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kocası aylardır kayıptı! Adım adım izini sürdü, havaalanında sevgilisiyle yakaladı

Kocası aylardır kayıptı! Adım adım izini sürdü, havaalanında sevgilisiyle yakaladı

15.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malezya’da kayıp olan kocasının adım adım izini takip eden ve ihanetin perde arkasını ortaya çıkartan kadın sosyal medyada gündem oldu. İsmi açıklanmayan kadın, kocasının birlikte yaşadığı evden ayrılarak 6 aydır boyunca ortadan kaybolması üzerine adım adım onu takip etti. Kocasının bir havaalanında olduğunu öğrenen kadın, eşinin sevgilisiyle kaçmak üzere olduğunu görünce şoke oldu.

Kocası aylardır kayıptı! Adım adım izini sürdü, havaalanında sevgilisiyle yakaladı

Malezya’da yaşayan bir kadın, kocasının 6 ay önce çocuğuyla birlikte yaşadıkları evden iş görüşmesi bahanesiyle ayrıldığını söyledi. Kocasına aylar boyunca hiçbir şekilde ulaşamadığını dile getiren kadın, eşinin akrabaları aracılığıyla onu takip etti. Edindiği bilgilerin sonrasında kocasının bir havaalanında olduğunu öğrenen kadın, Singapur'un Changi Havalimanı'na gitti. Ancak karşılaştığı manzara karşısında hayatının en büyük şokunu yaşadı.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

1

Kocasını başka bir kişiyle elele gören kadın öfkeden deliye döndü. Çocuğuyla birlikte havaalanına giden kadın, eşi ve kadının yanına giderek onlara bağırmaya başladı. Kocasının sevgilisinin konuya dahil olması üzerine sesini yükselten kadının, “Özür dilerim; kocamla konuşuyorum Sen kimsin? Son altı aydır neredeydin? Unutma ki hâlâ yasal olarak evliyiz” dediği duyuldu.

Damat kendi düğününde karısının ihanetini ifşa etti! Gelin ve eniştesinin aynı yataktaki videosu davetlileri şoke ettiDamat kendi düğününde karısının ihanetini ifşa etti! Gelin ve eniştesinin aynı yataktaki videosu davetlileri şoke etti

BOŞANMAYA ÇALIŞIYOR

Sosyal medyadan kocasının sevgilisiyle kaçtığı anları paylaşan kadın, boşanmak için uğraştığını dile getirdi. Kadın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, adamın bir keman öğretmeni olduğu ve keman öğrettiği genç kızla ilişki yaşamaya başladığı ifade edildi.

Şaşırtan ihanet! Karısını kendi arabasında başka bir adamla cinsel ilişkiye girerken yakaladıŞaşırtan ihanet! Karısını kendi arabasında başka bir adamla cinsel ilişkiye girerken yakaladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladıGörenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı
İnternetten sperm satın alıp hamile kaldıİnternetten sperm satın alıp hamile kaldı
Evlilik itirafı olay oldu! ''30 günlük seks mücadelesi...''Evlilik itirafı olay oldu! ''30 günlük seks mücadelesi...''
Anahtar Kelimeler:
Malezya Aldatma ihanet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Kümese girdiğinde şaşırdı! Tavuğu servet yumurtladı

Kümese girdiğinde şaşırdı! Tavuğu servet yumurtladı

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

''Kocam benimle seks yapmak istemeyince...''

İlginizi Çekebilir

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.