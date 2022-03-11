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  4. Kocası doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca sosyal medyada gündem oldu

Kocası doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca sosyal medyada gündem oldu

11.03.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fotoğraflar anıların kaydedilmesi için en güzel yöntemlerden biridir. ‘Wenfreed’ ismiyle sosyal medyada paylaşım yapan Amerikalı bir kadın eşinin doğum sırasında çekildiği görüntülere sansür uygulamadan paylaşması üzerine utandığını dile getirdi. Üç çocuk annesi Amerikalı kadının paylaşımı kısa sürede 1.5 milyon izlenmeye ulaştı.

Kocası doğum görüntülerini paylaştı! Sansür uygulamayı unutunca sosyal medyada gündem oldu

Teknoloji uzaktaki sevdiklerinizle en mutlu anınızı paylaşabileceğiniz muhteşem bir araçtır. Ancak ‘Wenfreed’ ismiyle sosyal medyada paylaşım yapan Amerikalı bir eşinin teknoloji gafı üzerine utandığı anları anlatmak için TikTok’ta bir paylaşım yaptı. Kadın yaptığı paylaşıma, “Kocamın, oğlumuz doğduktan hemen sonra onları kırpmadan bir grup mesajında tüm ailesine fotoğraf gönderdiğini hatırlıyorum” notunu ekledi.

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Doğumun hemen sonrasında eşiyle beraber kameraya poz verdiğini dile getiren ‘Wenfreed’ isimli kullanıcı, kocasının özel bölgesini kapatmadan ailesiyle bu mutlu anları paylaştığını söyledi. Eşinin ailesinin kendisini görmesinden büyük bir utanç duyduğunu belirten kadın, “Tüm ailesi o bölgeyi gördü. Sonsuza kadar hatırlayacaklarına eminim” ifadelerini kullandı.

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Kadının paylaşımı üzerine sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı. Amerikalı kadınlar benzer durumları yaşadıklarını dile getiren sosyal medya kullanıcıları kendi anılarını paylaştı. Bir kullanıcı, “Acil bir şekilde sezaryene alındım ve elim bütün sevdiklerimize kızımın benden çıktığı anı kaydederek gönderdi” yorumunu ekledi. Bir diğer kullanıcı ise, “Eşim bunun bir benzerini bana yaptı. Dikiş atılırken canlı yayın açtı ve ben onu fark etmedim” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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