Kocası onu bulduğunda hayvan santimetrelerce derinliklerindeydi! Sırtına vatozun iğnesi saplanan kadın günlerce beklemek zorunda kaldı

Florida körfezinde suya giren Kristie O'Brien adlı kadın şans eseri hayatta kaldı. Hayvanın iğnesi Kristie'nin on santim kadar derinine saplandı ve akciğerini birkaç santimetre farkla ıskaladı.
Kristie O'Brien kendi ifadesiyle "öleceğinden emindi". Sırtından iğnesi saplanan Güney vatozu, 2006 yılında ünlü timsah avcısı Steve Irwin'in de ölümüne yol açmıştı.
Kocası onu vatozun iğnesi hala içindeyken buldu. Kristie ise sağlık görevlilerinin hayvanın kuyruğunu sırtından kesmesini bekledi.
Kristie zehirlenmeye karşı hastanede tedavi gördü ve birkaç gün dinlendi. Daha sonra vatozun omurgası sırtından kesildi.