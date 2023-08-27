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    4. Kocası onu bulduğunda hayvan santimetrelerce derinliklerindeydi! Sırtına vatozun iğnesi saplanan kadın günlerce beklemek zorunda kaldı

    Kocası onu bulduğunda hayvan santimetrelerce derinliklerindeydi! Sırtına vatozun iğnesi saplanan kadın günlerce beklemek zorunda kaldı

    27.08.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    ABD'de sahilde yürüyüş yapan kadın suya girip yürümeye başladığı anda büyük bir acı ve dehşet yaşadı. Sırtına ölümcül vatozun iğnesi saplanan kadın o anlarda adeta ölümün nefesini ensesinde hissetti. Kristie O'Brien kendi ifadesiyle öleceğinden emindi. Kocası da onu vatozun iğnesi sırtını yarmış halde buldu...

    Florida körfezinde suya giren Kristie O'Brien adlı kadın şans eseri hayatta kaldı. Hayvanın iğnesi Kristie'nin on santim kadar derinine saplandı ve akciğerini birkaç santimetre farkla ıskaladı.

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    ÖLÜMLE BURUN BURUNAYDI

    Kristie O'Brien kendi ifadesiyle "öleceğinden emindi". Sırtından iğnesi saplanan Güney vatozu, 2006 yılında ünlü timsah avcısı Steve Irwin'in de ölümüne yol açmıştı.

    KOCASI BULDUĞUNDA İĞNE İÇİNDEYDİ

    Kocası onu vatozun iğnesi hala içindeyken buldu. Kristie ise sağlık görevlilerinin hayvanın kuyruğunu sırtından kesmesini bekledi.

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    Kristie zehirlenmeye karşı hastanede tedavi gördü ve birkaç gün dinlendi. Daha sonra vatozun omurgası sırtından kesildi.

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    vatoz abd

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