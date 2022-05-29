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  4. Kocası taytlı poza için vermeyen Ebru Şancı mini elbisesiyle poz verdi! "Kim der 3 çocuk annesi"

Kocası taytlı poza için vermeyen Ebru Şancı mini elbisesiyle poz verdi! "Kim der 3 çocuk annesi"

29.05.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı tatil pozuyla dikkat çekti. Çocuklarını İstanbul'da annesine bırakarak eşiyle birlikte İtalya'ya giden eski model Şancı mini elbisesiyle verdiği pozuyla beğeni topladı.

Kocası taytlı poza için vermeyen Ebru Şancı mini elbisesiyle poz verdi! "Kim der 3 çocuk annesi"

Eski model Ebru Şancı, 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlendi. İlişkisinden Ceylin, Mila ve Kürşad Fırat adında üç çocuğu bulunan model çocuklarını annesine bırakıp kocasıyla romantik bir İtalya tatiline gitti. Ebru Şancı tatil pozuyla dikkat çekti.

Şancı mavi mini elbisesiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Eski modele beğeni yağarken pek çok kullanıcı da "Kim der 3 çocuk annesi" yorumu yaptı.

TAYTLI POZ YASAKTI

38 yaşındaki eski manken daha önce yaptığı bir açıklamada "Bir kere asla spor yaparken video paylaşamıyorum, yasak. Taytlı, büstiyerli fotoğraflara izin vermiyor. Zaten ben de artık üç çocuklu biri olarak bana bir artısı olmadığı için paylaşmıyorum" demişti.


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Ebru Şancı
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