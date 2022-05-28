Dilan Çiçek Deniz'in kendini Pamela Anderson'a benzettiği çok beğenilen mavi elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Neredeyse her dönemin klasik parçalarından biri olan mini elbiseler, çeşitli kumaş türü kullanılarak farklı görünümler kazanmayı sağlıyor. Pek çok tarza hitap etmeyi başaran bu mini elbiseler, aynı zamanda hemen kombinlenerek gardıropların joker parçaları oluyor. Dilan Çiçek Deniz'in saçlarını sarıya boyadığı dönemde giydiği mini mavi elbisesi, bu modellerden biri. İster sarışın ister esmer olun, şık kombinlere imza atmanızı sağlayacak mini elbiselere birlikte göz atalım.

1. TOOCOOL Mini Elbise ile gelen şıklık

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Dilan Çiçek Deniz ve Pamela Anderson gibi çabasız şıklık tercihinde bulunmak isteyenler için TOOCOOL Mini Elbise harika bir seçenek olabilir. İster onlar gibi üzerinize uzun bir hırka ister kot ya da bomber ceket ile kombinleyin. Her hâliyle şahane görüneceğiniz joker parçayı minimal takılarla tercih edebilirsiniz. Serin yaz akşamlarının yıldızı olacak elastik mini elbise ile hem sade hem şık bir görünüm yakalamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Mor rengi elastik bantlı TOOCOOL Mini Elbise, uygun fiyatıyla kalbinizi çalacak.

2. Sade ve iddialı: Lovebox Esnek Dalgıç Kumaş Askılı Kare Yaka Mavi Mini Elbise

Dilan Çiçek Deniz'in hoş seçimine alternatif olabilecek diğer önerimiz Lovebox Esnek Dalgıç Kumaş Askılı Kare Yaka Mavi Mini Elbise. Esnek dalgıç kumaşı ile tasarlanan mini elbise, bodycone kalıbı yakalamak için polyester kumaş kullanılarak üretilmiş. Elbisenin üzerine oversize gömlek ya da kot ceket kullanarak spor görünüm yakalayabilirsiniz. Klasik görünüm yakalamak isterseniz blazer ceketleri tercih edebilirsiniz. Farklı tarzlara sahip pek çok kişiye hitap edebilecek olan Lovebox Esnek Dalgıç Kumaş Askılı Kare Yaka Mavi Mini Elbise'nin dolabınızdaki kurtarıcı parçalar arasında yer almasını öneririz.

3. Happiness İstanbul Oranj Çift Askılı Dokulu Elbise ile yaz enerjisi

Sıradaki önerimiz ile Dilan Çiçek Deniz'in çok beğenilen elbisesine farklı renkte bir alternatif sunuyoruz. Happiness İstanbul Oranj Çift Askılı Dokulu Elbise'nin turuncu ve yeşil seçenekleri ile yazın neşesine bürünerek enerji saçabilirsiniz. Ürünün tasarımında kullanılan %95 pamuk içerikli kumaşı sayesinde yaz sıcağında kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Yazın şık tercihlerinden biri olacak turuncu renkli mini elbise ile hem zarif hem spor kombinler yapmak mümkün. Gold rengi kolye, krem rengi terlikler ile hızlıca kombin yapacağınız uygun fiyatlı bu elbiseyi kaçırmayın.

4. GRIMELANGE Monica Örme Bodycon Elbise ile çiçeklenme zamanı

Dilan Çiçek Deniz'in mavi mini elbisesine desenli alternatifimiz GRIMELANGE Monica Örme Bodycon Mini Elbise. Çiçek desenli, polyester ve viskon karışımı kumaşı sayesinde ürün, vücudu tamamen saracak şekilde tasarlanmış. Özellikle sade ve siyah parçalarla kombinlendiğinde zarif görünmenizi sağlayan elbise, her ten rengine yakışacak bir model. Papatya desenlerinin siyah rengiyle uyumu, içinizdeki bahar enerjisini ortaya çıkaracak görünüm sunuyor. Siz de Dilan Çiçek Deniz'in stilini bu yaz benimsemek istiyorsanız Grimelange marka elbiseye mutlaka göz atmalısınız.

5. Zamansız bir klasik: Lafaba Kadın Sırtı Çapraz Askılı Mini Elbise

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Mini streç elbiselerden bahsediyorken siyah rengi anmamak olmaz. Mini siyah elbiseler hemen hemen her kadının gardırobunda yer alan klasik parçalardan biri. Dilan Çiçek Deniz'in stilini beğenenler için öneriler veriyorken Lafaba Kadın Sırtı Çapraz Askılı Mini Elbise modeline değinmek şart. Yırtmacı, çift askısı ve çapraz sırt detayı bulunan modern tasarımlı klasik elbise ile iddialı bir görünüm yakalayabilirsiniz. Saçlarınızı toplayıp uzun küpeler takarak abartısız bir tarz oluşturabileceğiniz Lafaba markalı mini elbiseye her mevsim şans vereceğinize hiç şüphemiz yok.

6. Hem modern hem basic: TRENDYOLMİLLA Antrasit Gömlek Yaka Bodycone Örme Elbise

Kusursuz görünümle rahatlık hissini bir arada yaşamak isteyenler için harika bir önerimiz var. Dilan Çiçek Deniz'in spor görünümlü şık kombini gibi bir stil size hitap ediyorsa TRENDYOLMİLLA Antrasit Gömlek Yaka Bodycone Örme Elbise'ye mutlaka bir göz atmalısınız. Bodycone kalıbıyla vücudunuzu saran bu elbise, sizi daha sıkı gösteriyor. Çeşitli sandalet ve spor ayakkabılarla tamamlanarak modern ve basic bir görünüş yakalayabilirsiniz. Satın alanlardan yüksek puanlar alan ürün, uygun fiyatı sayesinde bütçe dostu bir şıklık sağlıyor.

7. Çizgiliden vazgeçemeyenlere: Happiness İstanbul Kadın Oranj Çizgili Mevsimlik Triko Elbise

Sırada çizgili tarzdan vazgeçmek istemeyenler için renkli bir önerimiz var. Happiness İstanbul Kadın Oranj Çizgili Mevsimlik Triko Elbise, şıklığı spor detaylarla düşleyenler için harika bir seçenek. Mevsimlik triko elbise, sadeliği zarafetle birleştirerek çabasız şıklığın önünü açıyor. Turuncu çizgili mevsimlik triko elbise, Dilan Çiçek Deniz'in ilgi çeken elbisesine uygun olan alternatifler arasında sayılabilir. Eğer siz de şıklığı basic parçalar kullanarak yakalamayı seviyorsanız yeşil ve siyah renk seçenekleri de bulunan bu ürüne mutlaka şans vermelisiniz. Modern bir tasarıma sahip olan elbiseyi açık renk spor ayakkabılarla kombinlediğinizde havalı ve zarif bir görünüm yakalayacağınıza eminiz.

8. GRIMELANGE Joelle Düz Renk Mavi Yaka Detaylı Mini Elbise ile tarzınızı konuşturun

Klasik olan her zaman kıymetli fakat alışılmışı ufak detaylarla biraz değiştirmek enerji verebilir. Dilan Çiçek Deniz'in beğenilen elbisesinin başka bir alternatifi olan elbiseyi klasik çizgiden uzaklaştıran detay, asimetrik askılar oluyor. Grimelange markasının Joelle Düz Renk Mavi Yaka Detaylı Mini Elbise, mavi ve yeşil renk seçenekleri ile hoş bir alternatif sunuyor. Bu ürünü kot ceketler, blazerlar ve oversize gömlekler ya da hırkalar ile kombinleyerek modern bir şıklık yakalayabilirsiniz. %95 pamuklu kumaştan üretilmiş olan elbise, yazın sıcak günlerinde sizi bunaltmayacak bir kumaş yapısı da sunuyor. Siz de böyle bir elbise arıyorsanız bu ürüne mutlaka bakmanızı öneririz.