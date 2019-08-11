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Kocasından ayrılan Miley Cyrus bir kadınla öpüşürken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Liam Hemsworth ile sekiz aylık evliliğini bitiren şarkıcı Miley Cyrus, ünlü blog yazarı Kaitlynn Carter ile tatilde öpüşürken görüntülendi.

Kocasından ayrılan Miley Cyrus bir kadınla öpüşürken yakalandı

Şarkıcı Miley Cyrus, sekiz aydır evli olduğu oyuncu eşi Liam Hemsworth ile ayrıldı. Şarkıcının sözcüsü ayrılığı doğruladı ve sürece saygı duyulmasını istedi. Çiftin bundan sonraki süreçte kendilerine ve kariyerlerine odaklanacağını belirtti.

26 yaşındaki şarkıcı, ayrılık haberinin hemen ardından Amerikalı blog yazarı Kaitlynn Carter ile öpüşürken görüntülendi. Cyrus ve televizyoncu Brody Jenner ile bir yıllık evliliğini yeni bitiren Carter, İtalya Como’da tatil yaparken objektiflere yakalandı.

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KADINLARA İLGİ DUYDUĞUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Daha önce panseksüel (Cinsel kimliği ya da toplumsal kimliğini göz önünde bulundurmaksızın farklı eğilimleri olan insanlara ilgi duyan) olduğunu açıklayan Cyrus, Liam Hemsworth ile evliyken verdiği son röportajında hala kadınlara ilgi duyduğunu belirtmişti.

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Cyrus, “Sanırım benim evli olmam insanların aklını karıştırdı. Ama benim ilişkimin eşi benzeri yok. O kadar karmaşık, modern ve yeni ki, insanların anlayacağı bir yerde olduğumuzu sanmıyorum” demişti.

Hemsworth hakkında da konuşan ünlü şarkıcı, “En çok sırtımı dayadığım kişi. Tipik bir eş rolüne uymuyorum. O kelimeyi sevmiyorum” ifadesini kullanmıştı.

2010 yılında ilişkiye başlayan Cyrus ve Hemsworth, 2012’de nişanlanmıştı. Eylül 2013’te ayrıldıklarını duyuran ikili, 2016’da tekrar barışmış ve Aralık 2018’de evlenmişti.

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