Kocasını başka kadınla yakaladı, balkona koşup atladı! O korkunç anlar kamerada...

Çin'de genç bir kadın kocasını başkasıyla yakaladıktan sonra balkondan aşağıya kendini attı. O anlar ise çevredekiler tarafından kaydedildi. Genç kadın ise yaşam savaşı veriyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çin'in Jiangsu eyaletinde kocasını başka bir kadınla birlikte yakalayan genç kadın, sinir krizi geçirerek yaşadığı apartmanın 4. katından kendini boşluğa bıraktı.

PENCEREYE KOŞUP KENDİNİ BIRAKTI

Kadın olay anında yüksek sesle bağırarak eşiyle tartışmaya başladı. Ardından sinirlerine hâkim olamayarak pencereye koştu ve kendini aşağı attı. Genç kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının eşi ve yanında bulunan şahsın da ifadelerine başvurulduğu açıklandı. Düşme anı, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Çin Aldatma
