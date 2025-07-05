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Kocasını önce bıçakladı sonra dayanamayıp hastaneye götürdü! "Ben neden seni seviyorum?"

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Çiğdem Sevinç

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, parkta bıçakla yaraladığı eşini elektrikli bisikletle hastaneye taşıdı. "Seni istemiyorum, bana zarar veriyorsun" diyerek isyan eden kadın gözaltına alındı. Olayın, kadının aldatıldığını öğrendikten sonra meydana geldiği öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Hanım Z. (37), kendisini aldatan eşi Şafak Z.'yi (42) bacağından ve karnından bıçakla hafif şekilde yaraladı.

Kocasını önce bıçakladı sonra dayanamayıp hastaneye götürdü! "Ben neden seni seviyorum?" 1

BİSİKLETLE GÖTÜRDÜ

Olaydan sonra kadın, elektrikli bisiklete bindirdiği eşini evine götürdü. Kanaması olan eşine dayanamayan kadın, yaralı eşini elektrikli bisiklet ile yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı tedavi altına alındı.

Kocasını önce bıçakladı sonra dayanamayıp hastaneye götürdü! "Ben neden seni seviyorum?" 2

"BEN NEDEN SENİ SEVİYORUM?"

Hanım Z., eşine, "Seni istemiyorum, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter. Ben neden seni seviyorum" diyerek tepki gösterdi. Gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa bıçak koca
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