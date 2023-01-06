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  4. Kocasının sperminden öğrencilerine kek yaptı! Durumu fark etmeyen öğrenciler afiyetle yedi... Hareketi cezasız kalmadı

Kocasının sperminden öğrencilerine kek yaptı! Durumu fark etmeyen öğrenciler afiyetle yedi... Hareketi cezasız kalmadı

06.01.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Cynthia Perkins isimli bir kadın öğretmen yaptığı iğrenç hareketle ülke gündemine yerleşmeyi başardı. Öğrencilerine kocası Dennis Perkins’in spermlerinden yaptığı kekik yediren öğretmen eşiyle birlikte tutuklandı. Mahkemede öğretmene 41 yıl kocasına ise 100 yıl hapis cezası verildi.

Kocasının sperminden öğrencilerine kek yaptı! Durumu fark etmeyen öğrenciler afiyetle yedi... Hareketi cezasız kalmadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Louisiana eyaletinde bir kadın öğretmen ve kocasının davranışı tepkilere neden oldu. Kocasının spermlerinden kek yapan öğretmen Cynthia, bu kekleri okula getirerek öğrencilerine ikram etti. Olayın ortaya çıkmasından sona gözaltına alınan Cynthia ve Dennis çifti tecavüz, çocuk pornografisi, cinsel taciz ve özel hayatın ihlali suçlarından tutuklandı. Çiftin evinde polisin yaptığı aramada gizli bir şekilde çekilen çok sayıda kamera görüntüsüne rastlandı.

MAHKEMEDE İTİRAF ETTİLER

Polisin evlerindeki aramada görüntülere ulaşması üzerine Cynthia görevinden uzaklaştırıldı. Çıkartıldıkları mahkemede kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları kabul eden çift, 9-10 yaşlarındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduklarını itiraf etti.

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