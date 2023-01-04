Karısı ve sevgilisini yatak odasında bastı! “Oğlum benim biyolojik çocuğum değilmiş”

Mutlu bir ailesi olduğunu düşünen 3 çocuk babası Singapurlu Lin, yakın zamanda baba olmuştu. Yeni doğan oğlunun kan grubunun kendisinden ve eşinden farklı olduğunu öğrendiğinde durumdan şüphelenen adam doktorların bunun olabileceğini söylemesi üzerine olayın üzerine gitmedi. Ancak Lin gerçeğin sert bir şekilde yüzüne çarpmasıyla çocuğunun biyolojik babası olmadığını öğrenmek zorunda kaldı.

FOTOĞRAFLARINI DA ÇEKTİ

Shin Min Daily News’te yer alan habere göre, 29 yaşındaki karısının evden erken çıktığını ancak gece geç saatlerde evine döndüğünü fark eden adam işte olduğu zamanlarda karısının neler yaptığını merak etti. 10 yıla yakın bir süredir evli olan çiftten Lin, bir gün işten erken döndüğün karısının ihanetiyle yüzleşti. Karısı ve sevgilisini kendi yataklarında sarılırken bulan Lin onların fotoğraflarını çekti.

Lin karısının ihanetinin ortaya çıkmasından sonra bir akrabasının önerisi üzerine en küçük oğluna babalık testi yaptırmaya karar verdi. Lin testin sonucunda oğlunun kendisinin biyolojik çocuğu olmadığını öğrenerek, “Oğlum biyolojik çocuğum değilmiş. Öğrendiğimde şoke oldum. Aslında tahmin ediyordum” dedi.