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Öğretmenin itirafı sosyal medyayı salladı! “Öğrencilerimin babaları bana cinsel ilişki teklif ediyor”

11.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Teksas eyaletinde bir coğrafya öğretmeni olarak çalışan Natasha Coldstone, TikTok’tan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Okulda genellikle kıvrımlarını belli eden dar elbiseler giydiği için uygunsuz olmakla suçlanan öğretmen itirafıyla herkesi şaşırttı. Sosyal medyadan viral olan Coldstone bazı öğrencilerinin babalarının kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini söyledi.

Öğretmenin itirafı sosyal medyayı salladı! “Öğrencilerimin babaları bana cinsel ilişki teklif ediyor”

Teksas’ta yaşayan 28 yaşındaki coğrafya öğretmeni Natasha Coldstone sosyal medyadan yaptığı itirafla gündem yaratmayı başardı. Kısa sürede dikkatleri çeken öğretmen bazı öğrencilerinin babalarının, çocuklarına yüksek not vermesi için kendilerine ilişki teklifinde bulunduğunu söyledi.

“PARA TEKLİF EDEN BİLE VAR”

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Öğrenci velileriyle yakın ilişkiler içinde olduğunu belirten Coldstone, “Bazı velileri aradan seçip ilişki yaşıyorum. Para teklif eden bile var. Eğer o paraları alıp bir kenara koysaydım şimdi zengin olurdum” dedi.

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sonrasında Coldstone kullanıcıların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları eğitim ve toplumsal açıdan öğretmenin yaptığını etik bulmadıklarını dile getirerek sert bir şekilde eleştirdi.

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Öğretmen

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