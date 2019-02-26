Koçovalılar Karakuzular'ı oyuna getirdi!

‘Çukur’un dün akşam ekranlara gelen bölümünde final sahnesinde Koçovalılar ile Karakuzular arasında yaşanan aksiyon dolu anlar gerilimi tırmandırdı. Salih’in yardımıyla Karakuzular’dan silahları alan Koçovalılar, Çeto ve Mahsun’u çılgına çevirdi. İki tarafın yeniden karşı karşıya geldiği finalde Medet, Çeto’nun arkasından gizlice yaklaşarak ona silah doğrulturken her ikisini de hedef alan gizemli kişi ekran başındakilerin Çeto veya Medet vurulacak mı sorusunu sormasına yol açtı. Sadece yüzüğü görünen bu kişinin kim olduğu merakla beklenecek.

SULTAN İLE MAHSUN KARŞI KARŞIYA

Mahallede aşevi açan Sultan, beklenmedik bir misafiri ağırladı. Mahsun bir anda dükkana girmesi başta Meke olmak üzere mahalledekileri öfkelendirdi. Mahsun, Sultan’ın gözünü korkutmaya çalışsa da Sultan’ın, “Yalnız Çukur’un insanı gelmez buraya. Bilen gelir; yalnız, kimsesiz, sokakta kalan… Kimsesizliğin acısını torunumdan, gelinimden çıkarmasaydın biz de senin bir ailen olurduk. Ben de bir annen olurdum senin” sözleriyle verdiği tepki ekran başındakileri şoke etti.



