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  4. Kod adı: Seks kaseti! Yetişkin film yıldızı polis arabasında yarı çıplak

Kod adı: Seks kaseti! Yetişkin film yıldızı polis arabasında yarı çıplak

10.10.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya askeri polisinden iki memur, kötü şöhretli bir yetişkin film yıldızıyla seks kasetinde yer aldıktan sonra haklarında soruşturma başlatıldı. Patricia Alves veya Patty UPP olarak bilinen yetişkin film yıldızının soyunmuş halde bir polis arabasının arka koltuğunda üzerinde pahalı bir saat ve silahla uzandığı görüntüler olayı ortaya çıkardı.

Kod adı: Seks kaseti! Yetişkin film yıldızı polis arabasında yarı çıplak

Olaya karışan polislerden birinin eski kız arkadaşının, geçen ayın sonlarında telefonunda bir video bulması üzerine yaşananlar gün yüzüne çıktı. Videoda Alves, vücudunda duran pahalı bir saat ve silahla yarı çıplak poz veriyor ve yanında polis gömleğine benzeyen bir rozet görülüyordu.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

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Polislerin kendisi tarafından çekildiği tahmin edilen fotoğraf ve videolarda, üniformalı polislerin kadınla cinsel ilişkiye girdikleri açıktı. Başka bir fotoğrafta Alves'in, polis memurlarının üniformalarının altına giydiklerine benzer bir gömlek giydiği görülüyordu.

BİRİMİN TESİSİNDE YAŞANDI

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Olayların, 2014 yılında ismi açıklanmayan iki polis memurunun, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Lins de Vasconcelos'taki Polis Pasifleştirme Birimi'nde (UPP) görevdeyken yaşandığı bildirildi. Polis memurunun öfkeli eski kız arkadaşı yerel medyaya muhtemelen Alves'i özel bir taksiyle UPP'nin tesislerine ulaştırıp orada onunla cinsel birliktelik yaşadıklarını belirtti.

KATI BİR CEZA

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2015 yılından beri süren davada hala soruşturma altında ve görüntüler analiz ediliyor. Adli birimden yapılan açıklama ise görevi kötüye kullandıkları ortaya çıkarsa, ilgililerin katı bir şekilde cezalandırılacağı yönünde.

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Anahtar Kelimeler:
seks polis
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