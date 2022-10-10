Kod adı: Seks kaseti! Yetişkin film yıldızı polis arabasında yarı çıplak

Olaya karışan polislerden birinin eski kız arkadaşının, geçen ayın sonlarında telefonunda bir video bulması üzerine yaşananlar gün yüzüne çıktı. Videoda Alves, vücudunda duran pahalı bir saat ve silahla yarı çıplak poz veriyor ve yanında polis gömleğine benzeyen bir rozet görülüyordu.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Polislerin kendisi tarafından çekildiği tahmin edilen fotoğraf ve videolarda, üniformalı polislerin kadınla cinsel ilişkiye girdikleri açıktı. Başka bir fotoğrafta Alves'in, polis memurlarının üniformalarının altına giydiklerine benzer bir gömlek giydiği görülüyordu.

BİRİMİN TESİSİNDE YAŞANDI

Olayların, 2014 yılında ismi açıklanmayan iki polis memurunun, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Lins de Vasconcelos'taki Polis Pasifleştirme Birimi'nde (UPP) görevdeyken yaşandığı bildirildi. Polis memurunun öfkeli eski kız arkadaşı yerel medyaya muhtemelen Alves'i özel bir taksiyle UPP'nin tesislerine ulaştırıp orada onunla cinsel birliktelik yaşadıklarını belirtti.

KATI BİR CEZA

2015 yılından beri süren davada hala soruşturma altında ve görüntüler analiz ediliyor. Adli birimden yapılan açıklama ise görevi kötüye kullandıkları ortaya çıkarsa, ilgililerin katı bir şekilde cezalandırılacağı yönünde.



