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Köknar Tezay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Rüştü Köknar Tezay son yolculuğuna uğurlandı

24.02.2023 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köknar Tezay, sanat camiasında sevilen bir isimdi. Asıl İsmiyle Rüştü Köknar Tezay, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Haberin ardından kullanıcılar Köknar Tezay kimdir sorusunun cevabını araştırmaya başladılar. Peki Köknar Tezay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte detaylar...

Köknar Tezay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Rüştü Köknar Tezay son yolculuğuna uğurlandı

Köknar Tezay, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Birçok ünlü oyuncuyla yakın arkadaş olan Tezay'ın ölümü sanat camiasını yasa boğdu. Ölümünün ardından Köknar Tezay'ın hayatı merak edildi. Peki Köknar Tezay kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü? İşte ayrıntılar...

KÖKNAR TEZAY KİMDİR?

Köknar Tezay, 6 Haziran 1968 yılında dünyaya geldi. Köknar Rüştü Tezay, dizi sektörünün tanınmış isimlerinden biriydi.

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Tezay, 2005 ila 2010 yıllarında UPS Kargo şirketinde Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev aldı. 2010 - 2016 yıllarında Akgün Dijital şirketinde Genel Müdürlük yaptı. 2016'dan 2017 yılına kadar VAS 360 şirketin Yönetici Ortağı olarak görev yaptı ve 2017 yılında MDM İletişim Baskı ve Etkinlik şirketini kurdu. Rüştü Könar Tezay, iki aydır kanser tedavisi görüyordu. Alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Köknar Tezay'ın cenazesi 24 Şubat 2023 Cuma günü öğle namazına müteakip Fenerbahçe Cami'nden kaldırıldı.

ÜNLÜ OYUNCULARDAN VEDA

Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Genco Özak, Melis Birkan, Aras Bulut İynemli ve Özgür Çevik ile yakın arkadaş olduğu bilinen Tezay'a arkadaşları sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da veda etti.

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