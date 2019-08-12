Kolombiya'da gösteri uçuşu sırasında halat koptu, 2 asker yere çakıldı

Olay, ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin şehrindeki Medellin Çiçek Fuarı kapsamında düzenlenen hava gösterisinde meydana geldi.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Amatör kameralar tarafından görüntülenen olayda, hava kuvvetlerine ait bir helikoptere bağlı halatın ucundaki bayrak ve bayrağa tutunan askerlerin, halatın kopması ile aşağı doğru düştükleri görülüyor. Görüntülerde o anları kaydedenlerin çığlıkları da duyuluyor.
Yerel medya yüzlerce metre yüksekten yere çakılan iki askerin hayatını kaybettiğini; olayın araştırıldığını duyurdu.
(DHA)
Taşlı sopalı kavga! Yaralı ve gözaltılar var
Bir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsiniz
İranlı turistler bu ilimize akın ediyor
Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde yapmayın
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
Okuyucu Yorumları 0 yorum