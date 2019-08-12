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Kolombiya'da gösteri uçuşu sırasında halat koptu, 2 asker yere çakıldı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 12.08.2019 13:45 | Son Güncelleme

Kolombiya’da gösteri uçuşu sırasında helikoptere bağlı halat kopunca, 2 asker bayrakla birlikte yüzlerce metreden yere çakıldı.

Olay, ülkenin kuzeybatısında yer alan Medellin şehrindeki Medellin Çiçek Fuarı kapsamında düzenlenen hava gösterisinde meydana geldi.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Amatör kameralar tarafından görüntülenen olayda, hava kuvvetlerine ait bir helikoptere bağlı halatın ucundaki bayrak ve bayrağa tutunan askerlerin, halatın kopması ile aşağı doğru düştükleri görülüyor. Görüntülerde o anları kaydedenlerin çığlıkları da duyuluyor.

Yerel medya yüzlerce metre yüksekten yere çakılan iki askerin hayatını kaybettiğini; olayın araştırıldığını duyurdu.

(DHA)

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kolombiya gösteri uçuşu asker halat

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