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Koltuk altı dışında deodorant uygulayabileceğiniz 7 bölge!

Seray Üstün Seray Üstün 15.03.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Koltuk altı dışında deodorant uygulayabileceğiniz 7 bölge!

Deodorant ve roll on yazın en çok kullanılan kozmetik ürünleri arasında yer alır. Özellikle ter kokusuyla verilen savaşın birinci savunucusu bu ürünler olur. Koltuk altınız dışında deodorant uygulayabileceğiniz diğer bölgeleri öğrenmeye hazır mısınız? İşte deodorantın farklı kullanım alanları...

Deodorant kullanımı hemen hemen hepimizin hakim olduğu bir konudur. Deodorantların temiz ve kuru bir cilde, düzenli olarak uygulanması gerektiğini biliyoruz. Peki kaçımız deodorantın farklı kullanım alanlarını biliyor? Koltuk altınız dışında deodorant uygulayabileceğiniz bölgeleri sizler için araştırdık. Topuktan bacağa, pek çok probleminize çözüm bulmaya hazır olun. İşte koltuk altınız dışında deodorant uygulayabileceğiniz 7 bölge…

AYAK TABANI

AYAK TABANI

Tüm günü ayakkabıyla geçiriyorsanız ve yoğun bir iş temposu içindeyseniz terli ayakların ne kadar rahatsız edici olabileceğini tahmin edersiniz. Bu ter, mikrop ve bakterilerin de etkisiyle korkunç bir kokuya neden olabilir. Ayaklarınızı düzenli olarak temizlemenin yanı sıra bir miktar deodorant da uygulayabilirsiniz. Bu sayede ayaklarınız çok daha uzun süre kuru kalacaktır.

GÖĞÜS ALTI

GÖĞÜS ALTI

Özellikle büyük göğüslü kadınlar, göğüs altında terlemeden sık sık şikayet eder. Eğer göğüslerinizin altına bir miktar deodorant uygularsanız bu bölgelerin uzun süre kuru kalmasını sağlayabilirsiniz. Tabii doğal bir deodorant tercih etmenizde fayda var.

İÇ BACAK

İÇ BACAK

Bacaklarımız da vücudumuzun geri kalan bölgeleri gibi terler. Eğer bu normalden daha fazla olursa bacaklarımız kaşınabilir ve sürtünmeye bağlı olarak tahriş olabilir. Özellikle kot pantolon giymeden önce iç bacaklarınıza deodorant uygulayarak bu problemlere veda edebilirsiniz.

TOPUK

TOPUK

Yeni aldığınız bir ayakkabının vurması dünyanın en büyük şikayetlerinden biridir. Ayakkabı ve ayak arasındaki sürtünmeden dolayı özellikle topuk bölgesinde yaralar oluşabilir. Bu durumu engellemek için tek yapmanız gereken ise ayakkabıyı giymeden hemen öncesinde biraz deodorant uygulamak olacaktır.

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TIRAŞ SONRASI BÖLGELER

TIRAŞ

Bacaklarınızı, koltuk altınızı ya da bikini bölgenizi tıraş ettikten sonra cildinizin tahriş olduğunu mu fark ediyorsunuz? Bu noktada ilk tercihiniz, tahriş olan bölgelere aloe vera sürmek olmalı. Eğer aloe veranız yoksa stick deodorant uygulayabilirsiniz. Yanma hissini hafifletecek olan stick deodorantlar, cildinizi nemlendirerek yatıştıracak. Ancak özellikle bikini bölgesinde bu tarz bir uygulama yapmak için oldukça dikkatli ve nazik hareket etmenizi öneririz.

SİVRİSİNEK ISIRIKLARI

SİVRİSİNEK

Havaların ısınmasıyla beraber cızıltıların sesi artar. Bu kesinlikle yaz mevsiminin ve sivrisineklerin habercisidir. Kaşınan ısırıkları rahatlatmanın yolu yine deodoranttan geçiyor. Roll-on deodorantlar, kaşıntı ve kızarıklığı azaltmak için kullanabilirsiniz.

TIRNAK

TIRNAK

Asetonlar, uzun vadeli kullanımda tırnaklarımızı kurutur ve tırnaklarımızın kırılmasına neden olurlar. İlginçtir ki deodorantlar da oje çıkarmak konusunda oldukça etkilidir. Tek yapmanız gereken şey deodorantı yakın mesafeden tırnaklarınıza püskürtmek, ardından da bir pamukla silmek. Asetona göre zaman alsa da sağlığınıza daha az zarar verdiği bir gerçek!

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