Koltuk altı dışında deodorant uygulayabileceğiniz 7 bölge!

Deodorant kullanımı hemen hemen hepimizin hakim olduğu bir konudur. Deodorantların temiz ve kuru bir cilde, düzenli olarak uygulanması gerektiğini biliyoruz. Peki kaçımız deodorantın farklı kullanım alanlarını biliyor? Koltuk altınız dışında deodorant uygulayabileceğiniz bölgeleri sizler için araştırdık. Topuktan bacağa, pek çok probleminize çözüm bulmaya hazır olun. İşte koltuk altınız dışında deodorant uygulayabileceğiniz 7 bölge…

AYAK TABANI

Tüm günü ayakkabıyla geçiriyorsanız ve yoğun bir iş temposu içindeyseniz terli ayakların ne kadar rahatsız edici olabileceğini tahmin edersiniz. Bu ter, mikrop ve bakterilerin de etkisiyle korkunç bir kokuya neden olabilir. Ayaklarınızı düzenli olarak temizlemenin yanı sıra bir miktar deodorant da uygulayabilirsiniz. Bu sayede ayaklarınız çok daha uzun süre kuru kalacaktır.

GÖĞÜS ALTI

Özellikle büyük göğüslü kadınlar, göğüs altında terlemeden sık sık şikayet eder. Eğer göğüslerinizin altına bir miktar deodorant uygularsanız bu bölgelerin uzun süre kuru kalmasını sağlayabilirsiniz. Tabii doğal bir deodorant tercih etmenizde fayda var.