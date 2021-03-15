Koltuk altı dışında deodorant uygulayabileceğiniz 7 bölge!

Deodorant kullanımı hemen hemen hepimizin hakim olduğu bir konudur. Deodorantların temiz ve kuru bir cilde, düzenli olarak uygulanması gerektiğini biliyoruz. Peki kaçımız deodorantın farklı kullanım alanlarını biliyor? Koltuk altınız dışında deodorant uygulayabileceğiniz bölgeleri sizler için araştırdık. Topuktan bacağa, pek çok probleminize çözüm bulmaya hazır olun. İşte koltuk altınız dışında deodorant uygulayabileceğiniz 7 bölge…
Tüm günü ayakkabıyla geçiriyorsanız ve yoğun bir iş temposu içindeyseniz terli ayakların ne kadar rahatsız edici olabileceğini tahmin edersiniz. Bu ter, mikrop ve bakterilerin de etkisiyle korkunç bir kokuya neden olabilir. Ayaklarınızı düzenli olarak temizlemenin yanı sıra bir miktar deodorant da uygulayabilirsiniz. Bu sayede ayaklarınız çok daha uzun süre kuru kalacaktır.
Özellikle büyük göğüslü kadınlar, göğüs altında terlemeden sık sık şikayet eder. Eğer göğüslerinizin altına bir miktar deodorant uygularsanız bu bölgelerin uzun süre kuru kalmasını sağlayabilirsiniz. Tabii doğal bir deodorant tercih etmenizde fayda var.
Bacaklarımız da vücudumuzun geri kalan bölgeleri gibi terler. Eğer bu normalden daha fazla olursa bacaklarımız kaşınabilir ve sürtünmeye bağlı olarak tahriş olabilir. Özellikle kot pantolon giymeden önce iç bacaklarınıza deodorant uygulayarak bu problemlere veda edebilirsiniz.
Yeni aldığınız bir ayakkabının vurması dünyanın en büyük şikayetlerinden biridir. Ayakkabı ve ayak arasındaki sürtünmeden dolayı özellikle topuk bölgesinde yaralar oluşabilir. Bu durumu engellemek için tek yapmanız gereken ise ayakkabıyı giymeden hemen öncesinde biraz deodorant uygulamak olacaktır.
Bacaklarınızı, koltuk altınızı ya da bikini bölgenizi tıraş ettikten sonra cildinizin tahriş olduğunu mu fark ediyorsunuz? Bu noktada ilk tercihiniz, tahriş olan bölgelere aloe vera sürmek olmalı. Eğer aloe veranız yoksa stick deodorant uygulayabilirsiniz. Yanma hissini hafifletecek olan stick deodorantlar, cildinizi nemlendirerek yatıştıracak. Ancak özellikle bikini bölgesinde bu tarz bir uygulama yapmak için oldukça dikkatli ve nazik hareket etmenizi öneririz.
Havaların ısınmasıyla beraber cızıltıların sesi artar. Bu kesinlikle yaz mevsiminin ve sivrisineklerin habercisidir. Kaşınan ısırıkları rahatlatmanın yolu yine deodoranttan geçiyor. Roll-on deodorantlar, kaşıntı ve kızarıklığı azaltmak için kullanabilirsiniz.
Asetonlar, uzun vadeli kullanımda tırnaklarımızı kurutur ve tırnaklarımızın kırılmasına neden olurlar. İlginçtir ki deodorantlar da oje çıkarmak konusunda oldukça etkilidir. Tek yapmanız gereken şey deodorantı yakın mesafeden tırnaklarınıza püskürtmek, ardından da bir pamukla silmek. Asetona göre zaman alsa da sağlığınıza daha az zarar verdiği bir gerçek!
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