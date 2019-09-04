Koltuk değnekleriyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Mehmet Serhan Albayrak’ın şiddetli ağrıları bundan tam iki yıl önce başladı. Oturup kalkmakta ve yürümekte güçlük çektiğini anlatan Mehmet Serhan Albayrak, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:“Uzun süre yürüyemiyordum. Yürüdükten sonra ağrılarım oluyordu. Oturup kalkarken bıçak saplanması gibi ağrı hissi yaşıyordum. Hayat kalitem düşmüştü. Bu durum vücudumun diğer bölgelerinde de ağrılara neden oldu. Doktorum protez ameliyatını uygun gördü. Hastaneye koltuk değnekleriyle, ikiye katlanmış şekilde girdim. Hastalara tavsiyem böyle bir durumda hemen doktora başvursunlar. Kalça protezinden korkmasınlar. Ben şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan sonra hayat konforum olacak. Ameliyattan önce birçok hareketi yapamıyordum. Şimdi protez sayesinde gayet rahat yürüyorum.”

Mehmet Serhan Albayrak’ın ameliyatını gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Faik Altıntaş ise, “Mehmet Bey, bizim 11.111’nci ortopedi hastamız. İlk geldiğinde iki koltuk değneğiyle sadece kısa mesafe yürüyebiliyordu. Kalçasındaki ağrı şiddetliydi ve hareketleri kısıtlıydı. Kalça ekleminin ve kıkırdağının tamamen aşınmış olduğunu tespit ettik ve kalça protezine karar verdik” dedi.

Kalça protezinin hastalar için yüzyılın en başarılı ameliyatı seçildiğinin altını çizen Prof. Dr. Faik Altıntaş, “Böyle bir durumda tercih edilen tedavi, o kalçanın değişmesi yani protezdir. Aşınan kıkırdak yerine titanyum protez uygulanır. Hasta hareket anında ağrılarından kurtulur ve istediği hareketi yapabilir. Bu ameliyatlar bugün başarılı bir şekilde Türkiye'nin her yerinde uygulanıyor” diye konuştu.

“BAZEN GENÇLERDE DE KIKIRDAK AŞINIYOR”

Prof. Dr. Faik Altıntaş, kalça ve eklem kaslarını korumak için alınacak önlemleri şöyle sıraladı: “Öncelikle kilo kontrolü önem taşıyor. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Adalenin her zaman güçlü olması önemli, bu hastalığın biraz da genetik kökenli olduğunu unutmamalıyız. Kıkırdağın gücü genetik olarak belirleniyor. Bazı insanlarda genç, bazı insanlarda yaşlı dönemde kıkırdak aşınması, saçın beyazlaması gibi doğal bir süreç. Bunu da göz önüne alarak adaleyi güçlendirmek adına yürüyüş ve adale gerdirme egzersizleri yapabiliriz. Spor dalının adı ne olursa olsun amacımız adaleleri hareket ettirmek olmalıdır. Yürüyüş daha çok tercih edilmelidir.”



