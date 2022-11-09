Kolu bir köpeğin ağzında görülünce keşfedildi! Bulunan başsız cesedin gizemi çözülemedi

Jackson, Mississippi sokaklarında insan kolu taşıyan bir Alman çoban köpeğinin bir sürücü tarafından görülmesi üzerine harekete geçen polisler çevreyi aradı. Pazar günü erken saatlerde, yakınlarda bulunan ormanlık alanla çevrili terk edilmiş eski bir evde cesedin geri kalanına ulaştılar. Polisler, cesedin beyaz bir erkeğe ait olduğunu söyledi. Ancak cesedin başı eksikti.

BAŞI HALA BULUNAMADI

Jackson Araştırma Servisi Bürosu komutanı Abraham Thompson, olayla ilgili araştırmalarının devam ettiğini açıkladı. Henüz cesedin başını bulamadıklarını aktaran Thompson, cesedin şu an ayrıntılı inceleme için morgda bekletildiğini aktardı.

HIZLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, bölge belediye başkanı Chokwe Antar Lumumba, tüyler ürpertici olaya ilişkin yaşadığı derin şoku dile getirdi. Korkunç olaya vereceği tek yanıtın soruşturmayı hızlandırmak olacağını söyleyen başkan "Endişeyle başa çıkmak için gerekli soruları sorup ve olayı nihayete erdirmek ve adaleti sağlamak için uğraşacağız" dedi.

Yekililer, ölen adamın adına ulaştıklarına inanıyorlar, ancak soruşturmalar devam ederken kurbanın adını veya davayla ilgili diğer ayrıntıları açıklamayı reddettiler.

