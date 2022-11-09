Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kolu bir köpeğin ağzında görülünce keşfedildi! Bulunan başsız cesedin gizemi çözülemedi

Kolu bir köpeğin ağzında görülünce keşfedildi! Bulunan başsız cesedin gizemi çözülemedi

09.11.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin Mississippi eyaletinin başkenti olan Jackson'da bir sürücü, ağzında bir insan kolu taşıyan bir köpeğe rastlayınca hemen polislere haber verdi. İhbarın ardından polisler bir arama operasyonu başlattı ve yakındaki terk edilmiş bir evde bir cesedin geri kalanını, başı eksik bir halde buldular.

Kolu bir köpeğin ağzında görülünce keşfedildi! Bulunan başsız cesedin gizemi çözülemedi

Jackson, Mississippi sokaklarında insan kolu taşıyan bir Alman çoban köpeğinin bir sürücü tarafından görülmesi üzerine harekete geçen polisler çevreyi aradı. Pazar günü erken saatlerde, yakınlarda bulunan ormanlık alanla çevrili terk edilmiş eski bir evde cesedin geri kalanına ulaştılar. Polisler, cesedin beyaz bir erkeğe ait olduğunu söyledi. Ancak cesedin başı eksikti.

BAŞI HALA BULUNAMADI

0_Screenshot-2022-11-09-at-07491 (1)

Jackson Araştırma Servisi Bürosu komutanı Abraham Thompson, olayla ilgili araştırmalarının devam ettiğini açıkladı. Henüz cesedin başını bulamadıklarını aktaran Thompson, cesedin şu an ayrıntılı inceleme için morgda bekletildiğini aktardı.

HIZLANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

0_Screenshot-2022-11-09-at-07495

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, bölge belediye başkanı Chokwe Antar Lumumba, tüyler ürpertici olaya ilişkin yaşadığı derin şoku dile getirdi. Korkunç olaya vereceği tek yanıtın soruşturmayı hızlandırmak olacağını söyleyen başkan "Endişeyle başa çıkmak için gerekli soruları sorup ve olayı nihayete erdirmek ve adaleti sağlamak için uğraşacağız" dedi.

Yekililer, ölen adamın adına ulaştıklarına inanıyorlar, ancak soruşturmalar devam ederken kurbanın adını veya davayla ilgili diğer ayrıntıları açıklamayı reddettiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada Başbakanı travestilerin yarıştığı programa katıldı!Kanada Başbakanı travestilerin yarıştığı programa katıldı!
Uzun zaman sonra paylaşınca olay oldu! “Resmen inzivada”Uzun zaman sonra paylaşınca olay oldu! “Resmen inzivada”
Beğeni butonu çöktü! G-string bikinisiyle yoga yapınca...Beğeni butonu çöktü! G-string bikinisiyle yoga yapınca...
Anahtar Kelimeler:
cinayet abd

En Çok Okunan Trend Haberler

Vajinasına benzer seks oyuncağı yaptı! “Sonsuza kadar yaşayacak”

Vajinasına benzer seks oyuncağı yaptı! “Sonsuza kadar yaşayacak”

Yalnızlıktan ne yapacağını şaşırdı! Tüm yüz kemiklerini kırdı

Yalnızlıktan ne yapacağını şaşırdı! Tüm yüz kemiklerini kırdı

Sırt çantasında sevgilisinin koluyla yakalanmıştı!

Sırt çantasında sevgilisinin koluyla yakalanmıştı!

Yaptırmadan duramıyor! Yarı çıplak hepsini gösterdi

Yaptırmadan duramıyor! Yarı çıplak hepsini gösterdi

İlginizi Çekebilir

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Mont, spor ayakkabı, saat, bot ve dahası... Hepsi indirimde! Şimdi almanın tam zamanı

Mont, spor ayakkabı, saat, bot ve dahası... Hepsi indirimde! Şimdi almanın tam zamanı

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın olmazsa olmazı... "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.