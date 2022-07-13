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Komedi tutkunlarını sinema salonlarına sürükleyecek! Yerli komedi “Güven Bana” filminin çekimleri başladı

13.07.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senaryosunu ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği komedi filmi "Güven Bana"nın çekimlerine İstanbul'da başlandı. Gelecek yıl sinema salonlarında seyircisiyle buluşması planlanan yerli komedi “Güven Bana” filminin başrollerini ise Cihangir Ceyhan ve Pelin Karahan üstleniyor.

Komedi tutkunlarını sinema salonlarına sürükleyecek! Yerli komedi “Güven Bana” filminin çekimleri başladı

Yapımını Aytaç Medya’nın, yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz’un üstlendiği, genel koordinatör Ediz Kentkuran’ın yönetimiyle hazırlık sürecine giren 'Güven Bana'nın senaryosunu aynı zamanda filmi yönetecek olan Selçuk Aydemir yazdı.

Genel koordinatörlüğünü Ediz Kentkuran'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Okan Çabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Serap Önder, Zihni Göktay, Onur Gökçek, Kıvanç Baran Aslan, Tuncay Beyazıt ve Korhan Herduran yer alıyor.

GÜVEN BANA FİLMİNİN KONUSU

Özcan ve Sercan tefeciye olan senet borçlarını ödemek için Müslüm dayılarının kendilerine olan 150 bin lira borcunu almaya giderler. Dayı parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. Dayının cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir. Çünkü para sahtedir. Sahte paradan kurtulmanın yolunu, aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine parayı ölen dayılarının ceket cebine koymak için gelirler ve geri dönüşü imkansız bir maceraya girmiş olurlar. (AA)

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Cihangir Ceyhan Erdal Özyağcılar
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