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  4. Neslican Tay'ı anlatan "Demir Kadın: Neslican" filminin ikinci fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi netleşti

Neslican Tay'ı anlatan "Demir Kadın: Neslican" filminin ikinci fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi netleşti

13.07.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham kaynağı olan Neslican Tay'ın hayat hikayesine odaklanan "Demir Kadın: Neslican" adlı filmin ikinci tanıtım videosu sosyal medya kanallarında yayınlandı. Merakla beklenen filmin vizyon tarihi ise 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Neslican Tay'ı anlatan "Demir Kadın: Neslican" filminin ikinci fragmanı paylaşıldı! Vizyon tarihi netleşti

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği "Demir Kadın: Neslican" adlı filmin ikinci resmi fragmanı paylaşıldı. Filmin ikinci tanıtım görüntüleri sosyal medya hesabından “İnsan ilk kez yaptıklarını bi’de son kez yaptıklarını hiç unutmuyor” notuyla paylaşıldı.

DEMİR KADIN: NESLİCAN FİLMİ HAKKINDA

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Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor. (AA)


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Neslican Tay
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