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Komşularına kurşun yağdırmıştı! Metin Işık ifadesinde bakın ne dedi

20.08.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Metin ışık ve oğlu Mustafa Işık komşularına kurşun yağdırmıştı. 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklanan şarkıcı Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı. Işık ifadesinde "Ben ateş etmesin diye tüfeği tuttum" dedi. İşte ifadenin detayları...

Komşularına kurşun yağdırmıştı! Metin Işık ifadesinde bakın ne dedi

Kayseri'de, husumetli olduğu komşularına ateş açan şarkıcı Metin Işık ve oğlu tutuklanmıştı. 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından tutuklanan şarkıcı Metin Işık'ın ifadesi de ortaya çıktı.

Olay sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şarkıcı Metin Işık ve oğlu hakkında, 'adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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Metin Işık ifadesinde, "Uyuşturucu kullanıyorlardı. Bizi tahrik ediyorlardı. Gelinim ve kız çocuğum var. Bu yüzden rahatsız olduğumuzu, söyleyip uyardım. 'Kimse bizi engelleyemez' dediler. Oğlum da bu lafı duyunca tüfekle 3-4 el ateş etti. Ben ateş etmesin diye tüfeği tuttum. Ben ateş etmedim" dedi.

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YARALILARIN YAKINLARI: METİN IŞIK ATEŞ ETTİ

Yaralıların yakınlarının ise olay sırasında Metin Işık'ın da ateş ettiğini söyleyip şikayetçi oldukları öğrenildi. Bu arada, olay yerinde 2 tüfeğin bulunduğu, tüfeklerden birini şarkıcı Metin Işık'ın kolluk güçlerine kendisinin teslim ettiği belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Metin Işık
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