Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Komşularının ilişki sesinden rahatsız oldu! Onları uyarmak için sopayla camlarına vurdu

Komşularının ilişki sesinden rahatsız oldu! Onları uyarmak için sopayla camlarına vurdu

26.08.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coventry Üniversitesi öğrencisi Windsor Jr, TikTok’tan yaptığı paylaşımla kısa sürede gündem olmayı başardı. Yan komşularının cinsel ilişki seslerinden rahatsız olması üzerine Windsor, onlarından intikam almak istedi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Windsor, komşularının camına sopayla vurduğu anları gösterdi.

Komşularının ilişki sesinden rahatsız oldu! Onları uyarmak için sopayla camlarına vurdu

Bir öğrenci, evinin bitişiğindeki dairede yüksek sesle cinsel ilişkiye giren bir çiftten intikam aldığı paylaşımıyla TikTok’ta viral oldu. Yan daireden gelen yüksek seslerden rahatsız olan Windsor Jr, komşularının camını kırmak için bir sopayal vurmaya başladı. Seslerin kesilmesi üzerine hızla uzaklaşarak kendi evine saklanan Windsor’un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topladı.

İlişki esnasında çıkardıkları sesler tüm mahallede yankılandı! Komşusu o anları çekince sosyal medyada gündem oldu: Alkışlamak için bekliyorumİlişki esnasında çıkardıkları sesler tüm mahallede yankılandı! Komşusu o anları çekince sosyal medyada gündem oldu: Alkışlamak için bekliyorum

SOSYAL MEDYADAN YORUMLA DESTEK OLDULAR

2

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı benzer durumlar yaşadıklarını ve aynı tepki gösterdiklerini ifade eden Windsor’u destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunu yan komşularıma yaptım. Bir daha seslerini duymadım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Benzer bir şey yaptım ve daha yüksek sese maruz kaldım” yorumunu yaptı.

Sosyal medyada gündem oldu! Denizin ortasındaki bir sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdilerSosyal medyada gündem oldu! Denizin ortasındaki bir sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...Sosyal medya orucunu fena bozdu! Siyah bikinisiyle otoparkta...
Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark ettiCanlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti
Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”Aşka yeniden kapılarını açtı! “Artık hazırım”
Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Paylaşımı gündem oldu! ''Elbisenin geri kalanı nerede?''

Paylaşımı gündem oldu! ''Elbisenin geri kalanı nerede?''

İlginizi Çekebilir

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Araba sürerken mastürbasyon yaptı! “Evde mahremiyetim yoktu”

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Markette cinsel tacize uğradı! Kıyafeti uygunsuz bulununca...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Bilime göre patates cipsi yemenin çirkin yan etkileri

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.