Komşularının ilişki sesinden rahatsız oldu! Onları uyarmak için sopayla camlarına vurdu

Bir öğrenci, evinin bitişiğindeki dairede yüksek sesle cinsel ilişkiye giren bir çiftten intikam aldığı paylaşımıyla TikTok’ta viral oldu. Yan daireden gelen yüksek seslerden rahatsız olan Windsor Jr, komşularının camını kırmak için bir sopayal vurmaya başladı. Seslerin kesilmesi üzerine hızla uzaklaşarak kendi evine saklanan Windsor’un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUMLA DESTEK OLDULAR

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı benzer durumlar yaşadıklarını ve aynı tepki gösterdiklerini ifade eden Windsor’u destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bunu yan komşularıma yaptım. Bir daha seslerini duymadım” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Benzer bir şey yaptım ve daha yüksek sese maruz kaldım” yorumunu yaptı.



