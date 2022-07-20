Sosyal medyada gündem oldu! Denizin ortasındaki bir sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Sosyal medyada ismi açıklanmayan tatilcilerin denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiği görüntüler gündem yarattı. Twitter’da denizin kenarında bulunan bir başka tatilci tarafından çekilerek paylaşılan görüntüler kısa sürede popüler oldu. Sosyal medya kullanıcıları çiftin dengelerinden dolayı tebrik edilmesi gerektiğini söylerken, kullanıcıların büyük bir bölümü ise kamu alanında yaptıkları eylemden dolayı eleştirdi.

“NASIL BU KADAR UZUN SÜRE AYAKTA KALIYOR?”

Kıyı şeridinden oldukça uzakta bir sörf tahtasının üzerinde cinsel ilişkiye girerken yakalan çift sosyal medyada viral oldu. Kullanıcıların büyük bir bölümü çiftin sörf tahtasının üzerinde nasıl dengede kalabildiklerini sorguladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Nasıl bu kadar uzun süre ayakta kalıyor?” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise “Kıyıya geldiklerinde dengelerinden dolayı alkışlamak gerekiyor” dedi.



