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  4. Konfeti detaylı elbisesiyle arkasını dönüp poz verdi! Hadise kalçasını tutunca yorum yağdı

Konfeti detaylı elbisesiyle arkasını dönüp poz verdi! Hadise kalçasını tutunca yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.11.2024 11:02
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Son dönemde özel hayatı, sahne şovları ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Esas Oğlan dizisindeki cesur sahneleri ile adından sıkça söz ettiğimiz Hadise son pozlarıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özel bir davete katılan Hadise geceye kırmızılar içerisinde geldi. Ünlü isim iddialı elbisesiyle arkasını dönüp peş peşe pozlar verdi.

Konfeti detaylı elbisesiyle arkasını dönüp poz verdi! Hadise kalçasını tutunca yorum yağdı

Yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte kamera karşısına geçip ilk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Hadise'nin Esas Oğlan dizisindeki sahneleri müstehcen bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı.

Hadise bu yasağa tepki göstermiş ve "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin “erotik” bulunarak yasaklanmasından, “Sıfır Toleransö” klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde püşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor!" demişti.

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Dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le adı aşk dedikodularına karışan Hadise özel hayatı hakkında konuşmamış ancak yeni sevgilisiyle davetlerde görüntülenmişti.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞTI

Ünlü isim şimdide katıldığı özel bir geceden pozlarıyla dikkat çekti. Kırmızı konfeti detaylı bir elbise ile geceye katılan Hadise vücudunu saran elbisesiyle arkasını dönerek pozlar verdi.

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YORUM YAĞDI

Hadise'nin son pozunda ise kalçasını tutması dikkat çekti. Ünlü ismin pozlarına kısa sürede beğeni yağarken 'çok güzelsin', 'kadın olay', 'en seksi kadın gerçekten' gibi yorumlar da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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