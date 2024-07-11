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Konserler tek tek iptal edildi mekanlar boş kaldı... 'Dublör müşteri' dönemi başladı! O ilan herkesi şoke etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.07.2024 07:29
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Tatil bölgelerindeki fiyatlar yükseldikçe yükseldi. Başta Bodrum ve Çeşme olmak üzere tatil yerlerindeki menüler kontrolden çıktı. Mekanlara cezayı ise müşteriler kesti. Önce konserlerin tek tek iptal edildiği bölgelerde şimdi de dublör müşteri dönemi başladı. Çeşme'deki bir işletmenin verdiği ilan adeta ağızları açık bıraktı.

Konserler tek tek iptal edildi mekanlar boş kaldı... 'Dublör müşteri' dönemi başladı! O ilan herkesi şoke etti

MYNET- Ünlü tatil yerlerinin başında gelen Bodrum bu sene de cep yakmaya devam ediyor. Her sene lahmacun ve ayran fiyatlarını konuştuğumuz Bodrum ve Çeşme'de fiyatlar aldı başını gitti.

Fahiş fiyatlı mekanlar ise şimdilerde adeta sinek avlıyor. Özellikle turistik ilçelerde yediği yemek karşılığı piyasa değerinin çok üstünde hesap ödemek zorunda kalan müşteri tepki olarak elini ayağını bu işletmelerden çekmeye başladı.

çeşme

Durum böyle olunca işletmeler çareyi sahte müşteri aramakta buldu. İzmir'in Çeşme ilçesinde bir işletmenin verdiği ilan herkesi şoke etti.

O İLAN ORTAYA ÇIKTI

Boş bir mekana kimsenin gelmek istemeyeceğini düşünen bir mekan sahibi sosyal medyada dikkat çekici bir ilan paylaştı ve mekanda durması için kiralık müşteri aradıklarını belirtti.

müşteri

1.500 TL'YE SAHTE MÜŞTERİ

Sosyal medyada bir anda gündem olan ilana göre sırf mekan dolu gözüksün diye 4 saatliğine sahte müşterilere bin 500 lira ücret teklif edildi. Sosyal medyaya düşen ilanda işletmenin ismi ise belirtilmedi.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Bodrum çeşme
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