Mynet Trend

Kontrolden çıkan otobüs, gişelerdeki kamyonu biçti

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 18:49 | Son Güncelleme

Hindistan'da otobüsün kontrolünü kaybeden bir sürücü, otoyol gişelerinde bir kamyona hızla arkadan çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen feci kazada, otobüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Dhar bölgesinde meydana geldi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kontrolden çıkmış bir otobüsün hızla ilerlediği ve bu sırada gişelerde bulunan bir kamyona arkadan çaptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile kamyonun ileri doğru sürüklendiği görülüyor.

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, başka ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise herhangi bir bilgi yer almadı. Ayrıca, çarpmanın etkisiyle iç içe geçen otobüs ve kamyonun daha sonra bir vinç yardımı ile birbirinden ayrılabildiği belirtildi.

(DHA)

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeyi kesince...
Ortalık karıştı! Otobüs şoförüne tekme ve yumruklu saldırıOrtalık karıştı! Otobüs şoförüne tekme ve yumruklu saldırı
Ortalığı birbirine kattıOrtalığı birbirine kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan OTOBÜS

En Çok Okunan Trend Haberler

"Seni annemle tanıştıracağım" deyip eve götürdü, sonrası korkunç

"Seni annemle tanıştıracağım" deyip eve götürdü, sonrası korkunç

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Sütyensiz sahur paylaşımı olay oldu

Ünlü oyuncudan seks grevi! Destek artıyor

Ünlü oyuncudan seks grevi! Destek artıyor

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

Erdoğan'ın 'Her şey çok güzel olacak' yanıtı gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yol kavgası kamerada

Ortalık karıştı! Otobüs şoförüne tekme ve yumruklu saldırı

El freni çekilmeyen araç ortalığı birbirine kattı

Ortalığı birbirine kattı

Dünyanın en hızlısı: Mermi treni

Dünyanın en hızlısı: Mermi treni

Akılalmaz olay! Attığı tüp başına düştü

Akılalmaz olay! Attığı başına düştü

Ünlü iş insanından ilginç tavsiye: Altı günde, altı kez ve olabildiğince uzun

'Altı günde, altı kez ve olabildiğince uzun'

Assange hakkındaki tecavüz soruşturması yeniden başlıyor

Assange hakkındaki tecavüz soruşturması yeniden başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.