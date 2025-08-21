Mynet Trend

Kontrolden çıkıp faciaya sebep oldu! Korkunç iş kazasında boynu kesilip hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki inşaat işçisi Yasin Ayıl, çalıştırdığı spiral makinesinin kontrolden çıkması sonucu boğazından ağır yaralanarak feci şekilde can verdi.

Çiğdem Sevinç

Edinilen bilgilere göre olay, Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Düzova köyünde bir inşaat alanında yaşandı. Demir kesme makinesiyle çalışan Ayıl, spiralin kontrolünü kaybetmesi sonucu boğazından yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu gören arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı işçiyi Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ayıl kurtarılamadı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Şırnak Spiral (Rahim İçi Araç) boğaz
