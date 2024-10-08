Konuşmadığı için Gülben Ergen eleştirmişti! Serenay Sarıkaya: Çözümü bireysel olarak...

Gülben Ergen, son günlerde eviyle gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın hem Narin hem de kadın cinayetleri konusunda sessiz olmasına kızdı.

Ergen "Serenay Sarıkaya'nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel. Şıklığı, duruşu, başarısı tartışmasız müthiş. Milyonlarca genç kızı peşinden sürükleyecek bir hayran kitlesine sahip. Ben de çok beğeniyorum kendisini ve işlerini. Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı. Bu ülke insanlarından ekmek yiyip bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden" dedi.

Bu eleştiri gündemdeyken Serenay Sarıkaya sessizliğini korudu ta ki bir davette görüntülenene kadar.

Serenay Sarıkaya sorular üzerine "Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık her şeyi. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok bence artık yapılması gereken bir şeyler var" dedi.

Serengil 'Onunla ilgili herkes kendi üzerine düşeni mutlaka yapıyordur ama ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa araştırıyorum' diyerek devam etti.

"BENİM BAŞIMA DA GELDİ"

Muhabirlerin, 'Türkiye'de kendinizi güvende hissediyor musunuz?' sorusu üzerine ise, 'Belki hatırlarsınız benim başıma daha önce benzer bir olay gelmişti dolayısıyla beni çok uzun süredir beni korkutan şeyler bunlar. Ama yolu, çözümü bizlerin bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerle sonuçlanacak bir şey değil. Bu konuyla ilgili ciddi kararlar alınıp, ciddi yaptırımlar uygulanması lazım ki gerçek anlamda güvenli bir ülkede yaşayalım' cevabını verdi.