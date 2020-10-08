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Konuşmasıyla olay oldu! Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin ne iş yapıyor? Şevval Şahin kaç yaşında, nereli?

08.10.2020 21:57 | Son Güncelleme:
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Konuşmasıyla olay oldu! Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin ne iş yapıyor? Şevval Şahin kaç yaşında, nereli?

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin sosyal medyada paylaşılan bir videoda kullandığı yarı Türkçe yarı İngilizce ifadelerle sosyal medyanın gündemine yerleşti. Çok sayıda insanın eleştiri yağmuruna tuttuğu ünlü isimle ilgili araştırmalar da başladı. Peki, Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin ne iş yapıyor? Şevval Şahin kaç yaşında, nereli? İşte 2018 Türkiye güzeli ile ilgili tüm merak edilenler...

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videoda kullandığı yarı Türkçe yarı İngilizce kelimelerle gündeme geldi. Konuşması çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından eleştirilen Şevval Şahin aynı zamanda kendisini tanımayan insanlar tarafından da merak edildi. YouTube’dan yayınlanan Moda ve Sosyete programının konuğu olan Şahin, yemek rutinini anlatırken İngilizce-Türkçe ifadeler kullandığı için sosyal medyada dalga konusu haline geldi.

Şahin videoda, "Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var" ifadelerini kullandı. Peki, Şevval Şahin kaç yaşında? Şevval Şahin ne iş yapıyor? İşte ünlü isimle ilgili tüm merak edilenler...

Türkiye güzeli Şevval Şahin dalga konusu oldu! 'Benim binge eating modum oluyor'Türkiye güzeli Şevval Şahin dalga konusu oldu! 'Benim binge eating modum oluyor'

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

1999 senesinde dünyaya gelen Şahin yaş olarak şu anda 21 yaşında. Şevval Şahin eğitim bilgisi de sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Şahin’in University of East London’da Fashion Marketing bölümünde eğitim aldığı biliniyor. Şevval Şahin nereli sorusu da soruluyor. Ünlü isim İstanbul’da dünyaya geldi.
Türkiye güzeli seçildiği zaman estetikli olduğu öğrenilen ve estetikli olduğu için Miss Turkey 2018 birinciliğini kazanması oldukça tartışıldı.

Konuşmasıyla olay oldu! Şevval Şahin kimdir? Şevval Şahin ne iş yapıyor? Şevval Şahin kaç yaşında, nereli?

Ünlü ismin aynı zamanda İngiltere’deyken Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile birlikte olduğu konuşulmuştu. Şu anda Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile bir beraberlik yaşıyor. İkili lüks yaşamları ve düzenledikleri partilerle sık sık gündeme geliyor. Oldukça uzun boylu olan Şahin’in boyu ise 1,82 metredir.

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