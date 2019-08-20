Konya'da 'Google' Mehmet zekasıyla görenleri şaşkına çeviriyor

Anne babası yaşlandığı ve bakıma muhtaç olduğu için köye geri döndüğünü ifade eden Şahin, "Artık köyde yaşamaya başladım. Köydeki vatandaşlar her şeyi soruyor. Özellikle geçmiş tarihlerde Türkiye ve dünyada neler yaşandığını soruyor. Vatandaşlara biraz ilginç geliyor. Bu Allah tarafından bana verilen bir özellik." diye konuştu.

"TÜRKİYE VE DÜNYADA NELER YAŞANDIĞINI SORUYORLAR" Şahin yaptığı açıklamada, uzun yıllar İzmir'deki eğlence mekanlarında bulaşıkçılık yaptığını söyledi.

Sıkı Fenerbahçe taraftarı olan Şahin, sarı-lacivertlilerin 1980'den sonraki şampiyonluklarını, takım kadrosunu, teknik direktörünü, gol kralını ve kaç gol attığını sayabiliyor.

MAHALLELİ ŞAŞKIN! Mahalle sakinleri, zaman zaman şiir ve film senaryosu da yazan Şahin'in, kronolojik tarih bilgisi ve matematik hesaplamalarında hataya düşmeyen zekası karşısında da şaşkınlığını gizleyemiyor.

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Görünmez Mahallesi'nde yaşayan Şahin, uzun yıllar İzmir'de çalıştıktan sonra, yaşlı anne ve babasına bakabilmek için doğduğu topraklara döndü.

Okuduğu hiçbir şeyi unutmadığını belirten Şahin, "Özellikle Fenerbahçe futbol takımına 9 yaşından beri sevdalıyım. Şampiyon olduğu yılları kadrolarıyla birlikte sayabiliyorum." şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ ÖNEMLİ OLAYLARI VE YILLARINI ÇOK İYİ BİLİR'



Mahalle sakinlerinden İbrahim Aslan ise Şahin'in, köyün hafızası olduğunu dile getirdi.

Şahin'in, mahalledeki herkes tarafından çok sevildiğini ifade eden Aslan, "Mahalledeki önemli olaylardan tutun da Türkiye'deki önemli olayları ve yıllarını çok iyi bilir. Bazen Mehmet amcaya, doğduğu günü soranlar oluyor. Tarihi gün ay yıl şeklinde kendisine söylediğiniz zaman hangi gün doğduğunuzu size söyler." dedi.

'GOOGLE' LAKABI TAKILDI



Mehmet Şahin'in fanatik Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin 1980'den sonra şampiyon olduğu yılı, takımın kadrosunu, teknik direktörünü, gol kralının kim olduğunu ve kaç gol attığını sayabilir. Ne sorarsanız hepsini cevaplayabilir. Kendisi kısaca köyümüzün Google'ı. Zaman zaman evinde şiir ve film senaryoları yazdığını da biliyoruz."

Kaynak: AA

