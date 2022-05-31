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Konya'da ilginç görüntüler! Kanal kenarına gelen durup izliyor

31.05.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki sulama kanalında ilginç görüntüler yaşanıyor. Kanal kenarından geçen durup film izler gibi dakikalarca izliyor.

Konya'da ilginç görüntüler! Kanal kenarına gelen durup izliyor

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Beyşehir’de, yaşam sürdükleri gölden Taşköprü altındaki açık kapaklardan akıntıya kapılarak Beyşehir Suğla Apa (BSA) kanalına geçen tatlı su yılanları, kent merkezinde demir köprü altındaki şelale olarak akan set önünde adeta mahsur kaldı. Şelaleye doğru sürekli olarak akıntıya karşı yüzen ve ilerlemeye çalışan çok sayıda su yılanı, demir köprü altında ilginç ve renkli görüntüler sergiliyor. Kanal kenarında toplanan ve köprü üzerinden geçenler yılanların her defasında başarısızlıkla sonuçlanan bu mücadelesini ilgi ve merakla izliyor. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarıyla bu anları kaydediyor. Yer yer yosunla kaplı alanda su yılanlarıyla birlikte mahsur kalan çok sayıda yengeç ve kurbağa da görülüyor.

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İlçe sakinlerinden Yavuz Demir, halk arasında Çarşamba kanalı olarak bilinen ve Beyşehir Gölü sularını regülatör kapaklarının açılmasıyla kilometrelerce ötedeki Konya Ovası'na ileten sulama kanalında kapakların açılmadığı zamanlarda sığ suların da çok sayıda balık ve yılanı görebilmenin mümkün olduğunu söyledi. Tatlı su yılanlarıyla çocukluk dönemlerinde de gölde birlikte yüzdüklerini anlatan Demir, “Kapaklar hafif açıldığında gölden kanala geçen yavru yılanlar bunlar. Kanaldan geçiyor ama tekrar göle dönebilmek için yukarıya çıkmak için uğraşıyorlar. Ama zor, bu set olduktan sonra çıkamazlar. Kapaklar tam olarak açıldığında aşağıya doğru akıp gidecekler. Bunlar zehirsiz su yılanı. Şu anda 17 tane saydık, irili, ufaklı. Yukarıya tırmanıp yuvalarına gitmeye çalışıyorlar ama nafile. Burada mahsur kalan bu yılanları aslında yapabilirsek ellerimizle tutup göl tarafına atmak lazım” diye konuştu.

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Beyşehirli Aziz Arıtürk de, kanal içerisinde bugünlerde çeşit çeşit çok sayıda yılanı görebilmenin mümkün olduğunu belirtirken gören herkesin ilgisini çektiğini söyledi.

(İHA)

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Konya
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