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Konya'da kan donduran cinayet! Tarla paylaşımı yüzünden babasını öldürdü

03.06.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde kan donduran bir cinayet olayı gerçekleşti. Murat S. (39), tarla paylaşımı nedeniyle tartıştığı babası Memduh S.'yi (59) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Jandarma ve polis ekipleri, Murat S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. İşte olayın detayları!

Konya'da kan donduran cinayet! Tarla paylaşımı yüzünden babasını öldürdü

Kan donduran olay, saat 05.30 sıralarında, Ereğli'ye bağlı Yenibağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarla paylaşımı nedeniyle Memduh S. ve oğlu Murat S., tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Murat S., babasına av tüfeğiyle ateş etti. Ağır yaralanan Memduh S., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Memduh S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri, Murat S.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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