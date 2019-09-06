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Konya'daki keserli cinayetin ayrıntıları ortaya çıktı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 06.09.2019 09:23 | Son Güncelleme

Konya'da 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç'ın (46), 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı (53), başına keserler defalarca vurarak öldürmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı. Fadik Sağdıç, eşinin kendisini kıskanmasından dolayı çıkan tartışmanın ardından yatağında uyarken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç'ın, nisan ayında Adıyaman'da bir kadının 40 yıllık eşini keserle başına vurarak öldürmesinden esinlenerek, aynı yöntemle eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta meydana geldi. Fadik Sağdıç, yatakta uyuyan eşi Veysel Sağdıç'ın başına keserle defalarca vurarak öldürdükten sonra polise arayıp, eşine keserle saldırdığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yatağında kanlar içinde olan Veysel Sağdıç'ın öldüğünü belirledi. Sağdıç'ın cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Fadik Sağdıç da eve gelen polise teslim oldu.

KISKANÇLIK TARTIŞMASINDAN DOLAYI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Gözaltına alınan Fadik Sağdıç, eşini kendisini kıskanmasından dolayı çıkan tartışmanın ardından yatağında uyurken keserle başına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Sağdıç, 28 yıllık evli olduğunu ve evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin kendisini kıskandığını, bu nedenle sürekli tartışıp, kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Sağdıç'ın ilk ifadesinde "28 yıllık evliyim. 1'i kız 3 çocuğum var. Eşim aşırı kıskanç ve bu kıskançlık nedeniyle sürekli tartışıyoruz. Kızımı bile başka erkeklerden kıskanıyor. Sürkeli bana hakaret ediyordu ve sürekli geçimsizlik vardı. Bugün binaya yeni taşınanlar olmuştu. Bende merak edip pencereden bakmıştım. 'Neden baktım. Eşya taşıyanları mı tanıyorsun.' deyip kıskançlık yapıp tartıştık. Bana hakaret etti. Tartışmadan sonra yatak odasına gidip uyudu."dedi.

ADIYAMAN'DAKİ CİNAYETTEN ETKİLENMİŞ!

Fadik Sağdıç'ın, eşi Veysel Sağdıç'ı, nisan ayında Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk annesi Dursun Yalçın'ın (66), 40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle defalarca vurarak öldürmesinden esinlendiği ortaya çıktı. Sağdıç ifadesinde, " Daha önce nisan ayında haberlerde bir kadının, kocasını başına keserle vurarak öldürdüğünü öğrenmiştim. O olaydan esinlenerek aynı yöntemle eşime keserle başına defalarca vurdum."dedi.

Sağdıç çiftinin birlikte yaşadıkları 2 oğlundan birinin cinayet sırasında işte çalıştığı, diğerinin de Ankara'da olduğu belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kez bir kadın vahşetine tanık olmuş insanlar.
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