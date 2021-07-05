Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,518, en yüksek 2,906 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5182,906

Ekmeklik diğer buğday2,5022,612

Ekmeklik beyaz sert buğday2,6012,753

Düşük vasıflı buğdaylar2,5012,815

DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4062,592

Mısır2,4062,456

Fasulye7,2697,269



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