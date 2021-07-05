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Konya Ticaret Borsası

05.07.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,518 ila 2,906 liradan işlem gördü

Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,518, en yüksek 2,906 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR

Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5182,906
Ekmeklik diğer buğday2,5022,612
Ekmeklik beyaz sert buğday2,6012,753
Düşük vasıflı buğdaylar2,5012,815
DİĞER HUBUBATLAR

Arpalar2,4062,592
Mısır2,4062,456
Fasulye7,2697,269

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Konya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
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Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:02

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Yağmur Eczanesi
Karatay
Buhara Eczanesi
Selcuklu
Burcu Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
Hicret Eczanesi
Selcuklu
Selçuklu Hayat Eczanesi
Selcuklu
Yeni Beyşehir Eczanesi
Selcuklu
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