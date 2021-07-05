Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,518, en yüksek 2,906 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday2,5182,906
Ekmeklik diğer buğday2,5022,612
Ekmeklik beyaz sert buğday2,6012,753
Düşük vasıflı buğdaylar2,5012,815
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar2,4062,592
Mısır2,4062,456
Fasulye7,2697,269
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