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Konyaaltı sahilinde şok görüntüler!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.12.2018 14:21 | Son Güncelleme

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde gençlerin, yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki falezlerden denize yaptıkları atlayış korkuttu.

Turizm kenti Antalya'da macera arayan gençler Konyaaltı Varyantı'nın hemen yanı başında denize dik uzanan falezlere çıktı.

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Yaklaşık 3 hafta önce falezlerdeki bir başka vatandaş tarafından cep telefonuyla yapılan kayıtta yaklaşık 40 metrelik falezlerin uç kısmına ulaşan gençler, tehlikeye aldırmadan kendilerini denize bıraktı.

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Kiminin aşağı bakmaya bile korktuğu yerden gençler, tüm tehlikeye rağmen atlarken, bazı gençlerin ise uzun süre beklemelerine rağmen atlamaktan vazgeçtiği görüldü.

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İHA

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Antalya konyaaltı sahil

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