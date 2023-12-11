YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da otobüs şoförlerine engellileri daha iyi anlamaları için eğitim veriliyor

Konya'da otobüs şoförlerine engellileri daha iyi anlamaları için eğitim veriliyor

11.12.2023 10:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan toplu taşıma otobüsü şoförlerine, engelli vatandaşları daha iyi anlayarak hizmet vermeleri amacıyla yıl boyunca "Farkındalık ve Empati Eğitimi" veriyor.

Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ya da göreve yeni başlayan otobüs şoförleri, kentin farklı noktalarındaki otobüs duraklarında eğitime katılıyor.

Önceden belirlenen otobüs durağına gelen şoförler, göz bandı veya tekerlekli sandalye kullanarak kendilerini engelli yolcuların yerine koyuyor. Hazırlıklarını tamamlayan şoförler, yanlarında bir refakatçiyle otobüse binerek yolculuklarını gerçekleştiriyor.

Eğitimlerini tamamlayan şoförler, daha sonra deneyimlerini uygulamak için ilgili birimlerinde görevlerinin başına geçiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan toplu taşıma otobüsü şoförlerinden Ali Muştu, AA muhabirine, eğitimin, engelli vatandaşları anlayabilme açısından gerçek bir farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Muştu, kendini yürüme engelli birinin yerine koyarak tekerlekli sandalyeyle yolculuk yaptığını belirterek, "Engelli yolcularımıza elimden gelen ilgi alakayı göstereceğim. Araca indirip bindirirken daha dikkatli olacağım. Zaten iyi davranıyorduk ama bundan sonra onlara daha iyi davranacağım." dedi.

Bir diğer otobüs şoförü Faruk Kıyanç ise her sağlıklı vatandaşın birer engelli adayı olduğunu anımsatarak, "Tekerlekli sandalyeye oturduğumda onları daha iyi anladım. Onlara engellerinden dolayı hiçbir şekilde sıkıntı yaşatmak istemiyoruz. Elimizden geldiğince onlara daha iyi hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Şoför Ümit Atlı da dezavantajlı yolculara ilgiyle yaklaştıklarını ancak farkındalık eğitimi sayesinde daha iyi hizmet verebileceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu uygulamada görme engelli bir vatandaşımızı canlandırdım. Yaptığımız uygulama sonucunda engelli bireylere daha fazla ilgi göstermemiz gerektiğini anlamış olduk. Yararlı bir uygulama oldu. O insanları da anlamak gerekiyor. Toplum olarak engelli insanları gördüğümüz zaman bizlerin de birer engelli adayı olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor."

"EĞİTİM SAYESİNDE DAHA İYİ ANLAŞILMAK MUTLULUK VERİYOR"

Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Karaca da eğitimler sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Toplu taşıma bizler için çok çok önemli. Şahsi aracımızı kullanamadığımız için her yere toplu taşıma imkanlarıyla gidiyoruz. Otobüslerin yenilenmesi ve engelli bireylerin kullanımına uygun olması, sefer ağının geniş olması güzel. Hemen hemen her mahalleye, her noktaya toplu taşıma araçları mevcut. Bu da Konya'mız için güzel, gerçekten çok gelişmiş bir ulaşım ağı var. Şoförler duyarlı, şimdiye kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadım. Eğitim sayesinde daha iyi anlaşılmak mutluluk veriyor. Sayın Başkanımıza öncelikle saygılarımızı sunuyoruz. Biliyoruz ki yapılması gereken daha çok şey var. Onun da yapacağı daha çok şey var. Hizmetlerini büyüterek, artırarak devam edeceğine inanıyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evden giden engelli vatandaştan 2 gündür haber alınamıyorEvden giden engelli vatandaştan 2 gündür haber alınamıyor
Uşak’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandıUşak’ta 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlandı
Batman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandıBatman’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Konya eğitim engelli farkındalık

Konya Namaz Vakitleri 11 Aralık Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:48
Öğle
12:48
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:00

Konya Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Pazartesi

Aydinli eczanesi
Sarayonu
Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Eren eczanesi
Cumra
Taşkent eczanesi
Taskent
Akkise eczanesi
Ahirli
Aygül eczanesi
Karatay
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Dilan Polat'ın kara kutusu Şule ülkesine geri döndü! "Millet olarak rahatlayın"

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Yılın Son Fırsatları başladı! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın, fiyatlar artmadan ihtiyaçlarınızı tamamlayın

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

Yılın Son Fırsatları'na özel Adidas Terrex outdoor ayakkabı indirimde!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.