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Konya'da sağanak etkili oldu

30.04.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sağanak etkili oldu

Konya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerleyebildi, bazı araçla yolda kaldı.

Kısa sürede şiddetini artıran sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar da sığınacak mekan aradı.

Kentte yağmur şiddetini azaltsa da aralıklarla devam ediyor.

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