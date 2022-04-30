Konya'da sağanak etkili oldu

Konya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Su birikintilerinde araçlar güçlükle ilerleyebildi, bazı araçla yolda kaldı.

Kısa sürede şiddetini artıran sağanağa yakalanan bazı vatandaşlar da sığınacak mekan aradı.

Kentte yağmur şiddetini azaltsa da aralıklarla devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz