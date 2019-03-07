Köpeği aracının arkasından sürükleyen cani serbest bırakıldı

Yürek sızlatan olay Bergama ilçesi Kozak Yaylası yolunda meydana geldi. Yolda seyreden bir aracın arkasında boynunda tampona bağlı bir köpek olduğunu fark eden tır sürücüsü, o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Görüntüler kısa sürede yayılırken, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı köpeği sürükleyen şahsın Bergama’da ikamet eden M.H. olduğunun belirlendiğini ve gözaltına alındığını açıkladı. Tepkilerin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan köpeğin sahibi M. H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İşkenceye uğrayan "Paşa" isimli köpek ise Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı. (İHA)
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