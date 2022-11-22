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Köpeğinin kafasını kürekle ezip yedi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

22.11.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'da, ülkenin kuzeydoğusundaki Udon Thani eyaletinde yaşayan 24 yaşındaki bir genç, barbarca bir eylem gerçekleştirerek gündem oldu. Ailesinin köpeğini kafasını kürekle ezerek öldürüp pişiren genç Manat isimli genç adamın, köpeğinin düşüncelerini yediğini iddia ettiği açıklandı. Genç adamın, askerden kaçtıktan sonra uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu korkunç olayı da uyuşturucu etkisi altında gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Köpeğinin kafasını kürekle ezip yedi! ''Düşüncelerini yemek istedim''

Soyadı gizli tutulan ve ismi yalnızca Manat olarak aktarılan genç adamın, köpeğin kafasına kürekle vurduğu esnada uyuşturucu kaynaklı bir psikotik nöbet geçirdiği bildirildi. Köpeğini öldürdükten sonra ise onu bir yahni gibi pişirdiği ve yediği açıklandı. Genç adam verdiği ifadede köpeğin düşüncelerini yediğini iddia etti.

PİŞİRİYORDU

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Dong Yen Polis Karakolundan memurlar olay yerine çağrıldığında, Manat köpeği pişirmekle meşguldu. Genç adam tutuklanmaktan kurtulmak için yoğun çaba sarf etti ancak 62 yaşındaki babası Sanae Sin, oğlunun köpeklerini öldürdüğünü doğruladı. Olay yerinde bir bardak acı biber salçası, kesici aletler ve bir tokmak ve havan vardı. Yakınlarda ise kanla kaplı bir kürek bulundu.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYDI

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Bir polis raporu, cinayet anında Manat'ın vücudundaki uyuşturucu oranının yüksek olduğunu doğruladı. Zavallı köpek Chao Kati, Manat polisler tarafından kelepçelendiğinde yenilmek üzereydi. Sanae, oğlunun askerden kaçtıktan sonra uzun süredir uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu söyledi. Evde sık sık hayalet gördüğünü ve defalarca uyuşturucuyu bırakmasını söylemesine rağmen kendisine ulaşamadığını söyledi.

EŞİ EVE DEĞİLDİ

Manat uyuşturucuya başladığından beri, oğlunun bir hayalete dönüştüğünü söyleyen babası Sanae, onun polisler tarafından tutuklanmasının doğru yönde atılmış bir adım olacağını ve temize çıkmasını sağlayacağını umduğunu söyledi. Chao'ya normalde gelini tarafından bakıldığını, ancak Bangkok'ta çalıştığını ve olay sırasında evde olmadığını da sözlerine ekledi.

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