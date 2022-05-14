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Köpek Balığı İstilası konusu nedir? Köpek Balığı İstilası filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?

14.05.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpek Balığı İstilası konusu, 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü Kanal D'nin yayın akışında yer alması nedeniyle merak konusu oldu. Anthony C. Ferrante'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin bütçesi 1.000.000 dolardır. Vatandaşlar, Köpek Balığı İstilası konusu nedir? Köpek Balığı İstilası filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte filme ilişkin bilgiler...

Köpek Balığı İstilası konusu nedir? Köpek Balığı İstilası filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?

Köpek Balığı İstilası filmi, Kanal D'nin yayın akışında yer alması sebebiyle günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. ABD yapımı, korku-gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Anthony C. Ferrante oturuyor. Peki Köpek Balığı İstilası konusu nedir? Köpek Balığı İstilası filminin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI KONUSU NEDİR?

Köpek Balığı İstilası filminin konusu şu şekildedir:

Köpek balığı gerilim filminde Fin Shepard ve arkadaşları Santa Monica sahilini kopek balığı çeken fırtınalardan kurtarmak için mücadele ederler. Çekimleri video kaydı şeklinde çekilen filmde gerçekçilik bu şekilde seyirciye aktarılmak isteniyor. Çizgi romanlardan veya hikâyelerden sinemaya aktarılan filmler tarzında gerçekten yaşanmış bir olaydan aktarılmış bir televizyon filmi. Santa Monica sahillerinde meydana gelen yaklaşık olarak 250 km hıza sahip tornadolar doğanın dengesinin ne kadar bozulduğunun bir işaretidir. Fırtına denizdeki her canlıyı sahile çekmektedir. Özellikle dev köpek balıklarının sahillere gelmesi ve gökyüzünde oradan oraya uçması oldukça tehlikeli anlar yaşanmasına yol açar.

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Köpekl Balığı İstilası filminin başrollerini Jaason Simmons, Tara Reid, John Heard, Ian Zierring, Cassie Scerbo paylaşıyor.

KÖPEK BALIĞI İSTİLASI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Köpek Balığı İstilası filmi 1 Temmuz 2013'te vizyona girmiştir.

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