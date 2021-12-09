Köpek stilisti Gabriel Feitosa’nın Noel için bir köpeğin imajını değiştirmesi sosyal medyada tepki çekti

Bir evcil hayvan bakıcısı Noel için köpeğin imajını tamamen değiştirdi. Bichon Frise ırkı bir köpeğin imajını değiştiren Feitosa, San Diego’da yaşıyor. 29 yaşındaki genç adam Noel arifesinde dört yaşındaki köpeğin üzerinde imaj çalışmalarına başladı. Kırmızı ve yeşil boyalar kullanan Feitosa, köpeği bambaşka bir görünüme kavuşturdu. Feitosa, “Renkleri ortaya çıkartmak için toksik olmayan vegan evcil hayvan saç boyaları kullandım. Teddy’in beyaz bir köpek olması onun mükemmel bir model olduğu anlamına geliyordu. Tüylerini boyadıktan sonra makasla tüylerini keserek yeni bir model oluşturdum.” dedi.

NOEL KONSEPTİ YARATILDI

Gabriel Feitosa, dönüşümü için evcil hayvana yeşil bir kafa ,yüz, bacak, pençe ve kuyruk verdi. Daha sonra bir Noel Baba kostümünün etkisini yaratabilmesi için kırmızı boya eklendi. Teddy’in sahipleri üç saat süren işlemin sonucunda görüntüden memnun kaldıklarını ifade etti.

Gabriel’in köpek şekillendirme becerileri sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları uygulamanın güvenliği açısından endişe duyduklarını dile getirdi. Feitosa ise, “İnsanlar bu uygulamayı gerçekten seviyorlar. Bazıları işlmein nasıl yapıldığını bilmemekten endişe duyuyor ve güvenli olup olmadığı konusunda çekincelerini dile getiriyorlar. Boyalar özellikle evcil hayvanlar için geliştiriliyor ve boyadaki tüm bileşenler tamamen onaylı” dedi.



