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Playboy modeli Anna Stupak, köpeğinin kürkünü turuncuya boyamak için servet harcadı

17.11.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Anna Stupak, bir fotoğraf çekimi için köpeğiyle beraber kamera karşısına geçti. Ancak Stupak’ın çekimler için köpeğinin tüylerini turuncuya boyatması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Boyanın güvenli olduğu konusunda açıklama yapmasına rağmen Stupak hayvanseverlerin hedefi oldu.

Playboy modeli Anna Stupak, köpeğinin kürkünü turuncuya boyamak için servet harcadı

Fotoğraf çekimi için köpeğinin tüylerini turuncuya boyayan model Anna Stupak, tepki çekti . Boyanın güvenli olduğu ve köpeğe hiçbir zarar vermediği konusunda güvence aldığından söz eden Stupak, bu işlem için 5 bin sterlin (yaklaşık 70 bin TL) harcadığını söyledi.

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TEPKİLERE NEDEN OLDU

köpek

Ünlü model Anna Stupak, 949 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabında tüyleri turuncuya boyanan ve kırmızı bir arabanın üzerinde poz veren köpeğinin fotoğrafını paylaştı. Stupak gönderisine “Benim küçük pilotum” notunu ekledi.

Model Anna Stupak’ın köpeğinin tüylerini boyadıktan sonra yayınladığı fotoğraf sosyal medyada gündem yarattı. Birçok sosyal medya kullanıcısı gönderiden memnun kalmadığını ifade etti. Stupak’ın takipçilerinin büyük bir kısmı “Hayvan kürkünü başka bir renge boyamanın tabiata aykırı olduğunu” ifade etti.

Kimsayal boyanın hayvanın tüyleri üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini söyleyen kullanıcılar aynı zamanda özgür irade dışında bu eylemin gerçekleştirildiğini belirtti. Hayvan haklarına müdahale olarak yorumlar hareket takipçilerini kızdırdı

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ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Sosyal medya tepkilerinin sonrasında açıklama yapan model, kullanılan boyanın hayvanın cildine zarar vermediğini söyledi. Stupak, “Köpeğin tüylerini ortaya çıkartan bir boya. Çünkü aslında zaten neredeyse turuncu renkte. Cildine zarar vermemek için her şey büyük bir sorumlulukla yapıldı. Köpeğim çoğu insandan daha iyi bakılıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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