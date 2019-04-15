Köpekler nasıl yaşlanır?

Amanda Jones adlı bir kadın, son 20 yılı sevgili evcil hayvanlarımızın hayatlarının ne kadar kısa olduğunu göstermeyi hedefleyen inanılmaz bir fotoğraf projesine adadı. Ve ortaya köpeklerin bebeklikten yaşlığa geçiş sürecindeki tüm değişimi gösteren bu fotoğraflar çıktı.

1. MADDİE VE ELLİE — 7 VE 6 YAŞLARINDAYKEN; 14 VE 13 YAŞLARINDAYKEN

2. MADDY — 5 YAŞINDAYKEN VE 10 YAŞINDAYKEN

3. BRİSCOE — 1 YAŞINDAYKEN VE 10 YAŞINDAYKEN

4. RUFUS — 6 AYLIKKEN VE 13 YAŞINDAYKEN

5. POPPY — 1 YAŞINDAYKEN VE 7 YAŞINDAYKEN

6. COOPER — 3 YAŞINDAYKEN VE 10 YAŞINDAYKEN

7. AUDREY — 3 YAŞINDAYKEN VE 12 YAŞINDAYKEN

8. SYDNEY VE SAVANNAH — 16 VE 5 AYLIKKEN; 10 VE 9 YAŞLARINDAYKEN

**9. LİLY — 8 AYLIKKEN VE 15 YAŞINDAYKEN

10. KAYDEN AND BRODİE — 11 AYLIKKEN VE 5 YAŞINDAYKEN; 7 VE 2 YAŞLARINDAYKEN





