Mynet Trend

Köpekler nasıl yaşlanır?

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 15.04.2019 09:58 | Son Güncelleme

Evcil hayvanlarımızı aldığımızda genelde hep yavru olurlar. Bizlerle birlikte yıllarca yanımızda kalır ve ayrılmaz bir parçamız haline gelirler. Yıllar içinde onların nasıl değiştiğini bizimle birlikte yaş aldığını fark edemeyebiliriz. Biz de sizin için 'Köpeklerin nasıl yaşlandığını' gösteren bu görselleri sizin için derledik...

Köpekler nasıl yaşlanır?

Amanda Jones adlı bir kadın, son 20 yılı sevgili evcil hayvanlarımızın hayatlarının ne kadar kısa olduğunu göstermeyi hedefleyen inanılmaz bir fotoğraf projesine adadı. Ve ortaya köpeklerin bebeklikten yaşlığa geçiş sürecindeki tüm değişimi gösteren bu fotoğraflar çıktı.

1. MADDİE VE ELLİE — 7 VE 6 YAŞLARINDAYKEN; 14 VE 13 YAŞLARINDAYKEN

1önce

2sonrq

2. MADDY — 5 YAŞINDAYKEN VE 10 YAŞINDAYKEN

3önce

3sonra

3. BRİSCOE — 1 YAŞINDAYKEN VE 10 YAŞINDAYKEN

4öce

4sonra

4. RUFUS — 6 AYLIKKEN VE 13 YAŞINDAYKEN

5önce

6sonra

5. POPPY — 1 YAŞINDAYKEN VE 7 YAŞINDAYKEN

7önce

7sonra

6. COOPER — 3 YAŞINDAYKEN VE 10 YAŞINDAYKEN

8önce

8sonra

7. AUDREY — 3 YAŞINDAYKEN VE 12 YAŞINDAYKEN

9önce

9sonra

8. SYDNEY VE SAVANNAH — 16 VE 5 AYLIKKEN; 10 VE 9 YAŞLARINDAYKEN

10önce

10sonra

**9. LİLY — 8 AYLIKKEN VE 15 YAŞINDAYKEN

11önce

11sonra

10. KAYDEN AND BRODİE — 11 AYLIKKEN VE 5 YAŞINDAYKEN; 7 VE 2 YAŞLARINDAYKEN

99e58f9ea4

521b06cb2c

Sanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay pozSanal alemi birbirine kattılar! Fenomenlerden olay poz
Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!
Bu otellerdeki tuhaflıklar sizi gülme krizine sokacak!Bu otellerdeki tuhaflıklar sizi gülme krizine sokacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpekler evcil hayvan kedi ve köpekler köpek fotoğrafları yavru köpekler Eğlence

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Çok tartışılacak adım! Ekrem İmamoğlu'nu resmi siteye eklediler

Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Bebeğindeki keneyi çıkaran baba hayatını kaybetti

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

Sinan Gümüş'ten G.Saray taraftarını çıldırtan sözler

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlker Başbuğ'dan İstanbul seçimi tweet'leri

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Bu otellerdeki tuhaflıklar sizi gülme krizine sokacak!

Bu otellerdeki tuhaflıklar sizi gülme krizine sokacak!

Telefonu pirince yatırmak faydalı mı?

Telefonu pirince yatırmak faydalı mı?

Ömrünüz boyunca en az birine gitmeniz gereken 15 pis festival!

Yok böyle çılgınlık! Bu festivallerde kirlenerek stres atıyorlar

Bu resimlerde gizlenmiş olan tatlı minik şeyleri bulabilecek misiniz?

Bu resimlerde gizlenmiş olan tatlı minik şeyleri bulabilecek misiniz?

Kirayı ödeyemeyince evinden atıldı. Bakın kendine nasıl bir ev yaptı!

Kirasını ödeyemeyen kadın bakın çözümü nasıl buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.