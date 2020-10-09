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Köpekleri onu görebilsin diye yaptı milyonlarca kişi izledi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

İşten eve döndüğünde köpekleri onu görebilsin diye bahçe çitine delik açan kadın ortaya çıkan sevimli görüntü sayesinde milyonlarca izlenme aldı. TikTok'a koyduğu videoya bir göz atın...

Köpekleri onu görebilsin diye yaptı milyonlarca kişi izledi

TikTok'ta milyonlarca kişinin izlediği videoda köpeklerin sevimli anlarını gösteriyor.

Geldiğini görebilmelerini sağlamak için köpeklerine biri burnu, ikisi gözleri için 3 delik açan kadın basit ama çok etkili yöntemiyle beğeni topladı.

Videoya gelen yorumlardan bazıları ise şöyle: 'Bu fikrin patentini dürüst bir şekilde almanız gerekiyor, bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi şey. Çok havalı.'

'Şimdiye kadarki en akıllı şey. Görebilirsin ama havlayamazsın!'

'Kötü bir gün geçirdiğinizi ve sonra eve gittiğinizi hayal edin.'

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