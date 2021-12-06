Köpeklerle konuşabildiğini iddia etti! Evcil hayvanı anlattı o kitabını yazdı

Sylvia Evans isimli kadın Chihuahua ve Jack Russell ırklarının melezi Sam adında üç yaşındaki köpeğiyle Kuzey Galler’de yaşıyor. 80 yaşındaki kadın hayatı boyunca köpeklerle anlaşabildiğinden bahsederken evcil hayvanının kendisine bir kitap yazmak istediğini dile getirdi. Sam’in isteğini yerine getirerek bir kitap yazdığını söyleyen Evans, bu durumun bazen garipliklere yol açtığını anlattı.

“KİTABI O YAZDI”

Köpeklerle iletişim kurma konusunda özel bir yeteneği olduğundan söz eden Evans, bu durumun dışarıdan şaşkınlıkla karşılandığını dile getirdi. Evcil hayvanının kitap yazmak istediğinde ona yardım ettiğinden söz eden Evans, “İnsanlara Sam’in bir kitap yazdığını söylediğimde bana yan yan bakıyorlar. Bunu bir başkasından ben de duysaydım büyük ihtimalle gülerdim. Ancak kitabı gerçekten o yazdı” dedi.

Evans, Sam’in kitabı dikte ettiğini söyledi ve ardındna başkaların da eğlenmesi için yaşlı kadın bunu İngilizce’ye çevirdiğinden söz etti. Evans, Sam'in isteği üzerine kitabı resimledi ve ön kapağı tasarladı.



