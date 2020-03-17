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Koranavirüs olan Burak Akkul'un doktorlu pozuna tepki yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 09:08 | Son Güncelleme

Dün yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyuran sunucu Burak Akkul, kendisiyle ilgilenen doktoruyla çektirdiği fotoğrafını paylaştı. Sunucunun yanına gelen doktorda sadece ağız maskesi olması ise tepki çekince Akkul paylaşımı sildi.

Koranavirüs olan Burak Akkul'un doktorlu pozuna tepki yağdı

Teve 2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul, dün sosyal medya hesabından günlerdir koronavirüs şüphesiyle hastanede yattığını ancak test sonucunun açıklanmadığını söyledi. Dün akşam saatlerinde yeni bir video yayınlayan sunucu, koronavirüse yakalandığını ve yaşadığı süreci anlattı. Akkul'un kendisiyle ilgilenen doktoruyla yaptığı paylaşım ise sosyal medyada infial yarattı.

DOKTORUN TEDBİRSİZLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Sağlık durumuyla ilgili yaşanan tüm gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan sunucu, dün akşam saatlerinde kendisiyle ilgilenen doktoruyla selfie çekerek takipçileriyle paylaştı. Ancak doktorun bu ciddi virüs alarmında sadece maske takarak Burak Akkul'un karantinada olduğu odaya girmesi ve hastanın yanına sokularak poz vermesi sosyal medyada tepki çekti.

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Binlerce sosyal medya kullanıcısı "Doktorlar bile bu haldeyse vay halimize", "Şaka gibi ya bu kadarı da olamaz" ve "Bu yapılan sorumsuzluk" diyerek Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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FOTOĞRAFI HEMEN SİLDİ

Burak Akkul'un yayınladığı fotoğraf kısa sürede gündem olup binlerce kişi tarafından paylaşılınca fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı. Oyuncu aynı fotoğrafı bu sefer de sadece kendi yüzünü yakınlaştırarak paylaştı.

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"ATEŞ VE HALSİZLİK VARDI"

Dün akşam saatlerinde test sonucunu alan Burak Akkul, Uçankuş TV'ye telefonla bağlanarak yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: "4 Mart'ta İngiltere'ye gittik. Bir kaç gün sonra öksürük ve ateş başladı. Belçika çekimlerini iptal edip Türkiye'ye geldik. Ben de bademcik iltihabı var ve senede 2 defa öksürük oluyor. O olduğunu sandım ilk başta, kuru bir öksürüktü. İngiltere'den gelince evdeki 2. günümde ağırlaştım. Ateşlenince hastaneye gittik, serumlar verilince ateş düşüyor ancak gün içinde 3-4 defa yeniden yükseliyordu. Ateş ve halsizlik vardı. Çok ihtimal vermedim. Tekrar ateşlenince Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurduk. Bugün hastanede 5. günüm ve koronavirüs test sonuçlarım pozitif çıktı. Ama bugün ilk defa ateşli öksürük yoktu. 6 gündür bu hastalığı çekiyorum. Kimden nasıl bulaştığını bilmek mümkün olmuyor."

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Koranavirüs, Burak Akkul, Burak Akkul virüs,

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