Koranavirüs olan Burak Akkul'un doktorlu pozuna tepki yağdı

Teve 2 ekranlarında yayınlanan Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul, dün sosyal medya hesabından günlerdir koronavirüs şüphesiyle hastanede yattığını ancak test sonucunun açıklanmadığını söyledi. Dün akşam saatlerinde yeni bir video yayınlayan sunucu, koronavirüse yakalandığını ve yaşadığı süreci anlattı. Akkul'un kendisiyle ilgilenen doktoruyla yaptığı paylaşım ise sosyal medyada infial yarattı.

DOKTORUN TEDBİRSİZLİĞİ TEPKİ ÇEKTİ

Sağlık durumuyla ilgili yaşanan tüm gelişmeleri sosyal medya hesabından paylaşan sunucu, dün akşam saatlerinde kendisiyle ilgilenen doktoruyla selfie çekerek takipçileriyle paylaştı. Ancak doktorun bu ciddi virüs alarmında sadece maske takarak Burak Akkul'un karantinada olduğu odaya girmesi ve hastanın yanına sokularak poz vermesi sosyal medyada tepki çekti.

Binlerce sosyal medya kullanıcısı "Doktorlar bile bu haldeyse vay halimize", "Şaka gibi ya bu kadarı da olamaz" ve "Bu yapılan sorumsuzluk" diyerek Sağlık Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerektiğini söyledi.